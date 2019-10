Sazenic bude dost, nářadí se chopím i já, zve šéf Lesů ČR na veřejné sázení

Kde všude si lidé budou moci zasadit vlastní stromek?

Den za obnovu lesa se koná na čtrnácti místech v zemi, ve všech krajích – v Jihočeském jsou lokality dvě. Všechna místa máme vyznačená v mapě, kterou můžete najít na www.sazimelesynovegenerace.cz.

Josef Vojáček, generální ředitel podniku Lesy České republiky

Téma ochrany přírody je teď velmi populární. Do podporu projektu se zapojily známé osobnosti. Kolik lidí očekáváte?

Záměrem je představit veřejnosti lesy, tak jak je dnes sázíme a budeme sázet – odolnější, druhově pestřejší a smíšené – a zapojit do jejich obnovy veřejnost. Projekt podporují například Jan Pirk, Petr Čech nebo Eva Samková. S mnoha známými osobnostmi se lidé setkají ve všech lokalitách – například s Dagmar Peckovou ve Slatiňanech v Pardubickém kraji, Na Kleti u Českého Krumlova s Kateřinou Neumannovou, na Zlínsku s Tomášem Dvořákem, v Plzeňském kraji s Kateřinou Emmons, v Karlových Varech s Jiřím Bartoškou a tak dále... Nedá se odhadnout, kolik lidí se akce zúčastní, nejde nám o žádné rekordy nebo dostihy. Snažíme se připravit na velký zájem veřejnosti, bude hodně záležet na počasí.

Budete mít pro zájemce dostatek sazenic?

Sazenic bude dostatek, lidé nebudou jen zalesňovat, ale taky uklízet les, stavět a opravovat oplocenky a mohou si zkusit i některé lesnické činnosti – například měření dříví. Uvidí práci s koňmi, harvestor a tak dále. Pro děti máme připravené lesnické hry. Na každém místě čeká veřejnost něco jiného, všude se však bude pracovat. Máme připravené sazenice, které dnes běžně vysazujeme. Jde o smíšené dřeviny – buk, dub, javor, jilm, lípu... Smrky tento den sázet nebudeme, ale nutno říct, že nejde o zakázanou dřevinu a do smíšeného lesa patří. Jen je třeba smrk vysadit na stanoviště, kde se mu daří a roste, obvykle asi 600 metrů a výš.

Čistě prakticky: je to akce vhodná pro rodiny s dětmi?

Ano, je vhodná pro rodiny, skupiny lidí, jednotlivce, kohokoli.

Výsledkem má být „nový les“. Co si pod tím mám představit?

Druhově pestrý les zajišťuje originální mikroklima – zachová chlad a vlhko i při vysokých letních teplotách a bude příznivě působit na své okolí. Plochy sázíme tak, aby byly dřeviny vzájemně promíchané podle konkrétních půdních, vlhkostních a světelných podmínek. Jelikož má každý druh jinou dynamiku růstu, v budoucnu vzniknou pestré porosty o více patrech. V prosvětlených místech se postupně přirozenými nálety obnoví keřové a bylinné spodní patro z bezu, maliníku, ostružiníku, jeřábu či hlohu. To poskytne úkryt a potravu drobným živočichům a hmyzu, zajistí tolik potřebné mikroklima pro kořeny vyšších stromů, pomůže zpomalit vysychání lesní půdy a zadrží dešťovou vodu co nejdéle v lesním porostu.

Vezmete i vy do ruky nářadí a půjdete sázet?

Určitě ano, na více lokalitách a nejen při této příležitosti.