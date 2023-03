Slovenský IT sektor bude propouštět. Pojďte k nám, lákají firmy v Česku

Podle studie společnosti Challenger, Gray & Christmas propustily jen za první dva měsíce letošního roku IT firmy v USA nejvíce lidí od roku 2009. O místo přišlo více než 180 tisíc pracovníků, což je nárůst o závratných 427 procent v porovnání s 34 tisící propuštěnými zaměstnanci ve stejném období roku 2022.

Propouštění se týká technologických gigantů jako Microsoft, Amazon nebo či Google. Ti všichni rozdávají výpovědi v reakci na útlum poptávky, ke kterému došlo po prudkém růstu a digitalizace v době pandemie.

„Jako první jsou obvykle propuštěni dodavatelé a freelanceři, tedy lidé pracující na volné noze. Pokud bude tlak na propouštění výraznější, odejde menší část stálých pracovníků a jejich práce bude přerozdělena mezi jejich kolegy, případně i méně zkušené, ale levnější pracovníky,“ předpovídá Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group.

V Česku je situace opačná

V České republice naproti tomu již několik let probíhá boom technologických a digitálních oborů. Stojí za tím růst tuzemských IT firem i rozmach vývojových center světových značek. Dle dat oborové asociace ABSL se počet vývojářů a softwarových inženýrů pracujících v těchto firmách za posledních pět let dokonce více než zdvojnásobil.

Důvodem, proč se v Česku nabírá, zatímco Slovensko propouští, je zejména to, že se Česko stalo vyhledávanou destinací pro centra výzkumu a vývoje. „Do tohoto směru budou IT firmy investovat stále. Také je zde velká kumulace center podnikových služeb, které poskytují IT outsourcing do celého světa,“ vysvětlil pro iDNES.cz Malo.

Šli byste pracovat do zahraničí? ano 82 %(23 hlasů) ne 18 %(5 hlasů)

Jako nejčastější důvod, proč v Česku firmy své pobočky zakládají, Malo uvádí, že jde o zemi, kam lze přitáhnout talenty z celého světa. „V Česku se jim líbí. Výhodou je také centrální poloha, dostatek technicky zaměřených škol, dobrá infrastruktura,“ odpovídá Malo.

V tuzemsku tak schází bezmála 30 tisíc IT specialistů. A tak zatímco na západních trzích technologické firmy zpomalují své náborové aktivity anebo dokonce začínají s propouštěním, český trh po krátkém pozastavení náborů na konci roku 2022 opět čile nabírá, a to i kvalifikované uchazeče ze zahraničí. V současnosti se jejich pozornost obrací na Slovensko.

„Toto propouštění je pro český trh dobrou zprávou, některé pozice nedokázaly firmy dlouhodobě obsadit a nyní s růstem počtu uchazečů budou schopné své projekty dále rozvíjet,“ říká Martin Malo.

Na trhu je přitom největší hlad po seniorních rolích v oblasti developmentu, velký nedostatek však hlásí i v případě specialistů na bezpečnost a Java developerů. Rostoucí poptávka po IT specialistech je patrná i v oboru podnikových služeb, kde IT představuje jednu z nejrychleji rostoucích oblastí.

Uplatnění zde najdou experti celé řady specializací, od IT bezpečnosti a výzkumu a vývoje, přes správu infrastruktury a IT podporu, až po vývoj softwarových či mobilních aplikací.

Až o polovinu víc peněz

Slovenské experty by do Čech mohly přilákat výrazně lepší mzdové podmínky. „Dokonce i těm nejkvalifikovanějším a nejlépe placeným IT expertům v Bratislavě se vyplatí najít si práci v Praze, protože zde mohou dosáhnout na vyšší mzdy, a to běžně o polovinu a v případě nejlépe placených ředitelů IT až o tři čtvrtiny,“ říká Malo.

Například IT administrátoři si v Praze mohou vydělat od 2300 do 4600 eur, na Slovensku je ale běžných jen 1800 až 2800 eur, v Trenčínském a Žilinském kraji dokonce ještě méně (1500 až 2400). Podobné rozdíly platí i u zkušených vývojářů.

Zajímavá může být pro slovenské IT odborníky i práce v Brně. Administrátoři a vývojáři si zde mohou měsíčně vydělat o 500 až 1000 eur více než v Bratislavě, pracovníci technické podpory o 200 eur.

Administrátorům a vývojářům ze Žilinského a Trenčínského kraje se pak může vyplatit najít si práci i v Ostravě, administrátoři si zde mohou vydělat o desetinu až čtvrtinu více a zkušení vývojáři dokonce o více než třetinu.

Kolik si vydělá „ajťák“ na Slovensku? (údaje jsou v eurech) Bratislava a Trnavský kraj Trenčínský kraj Žilinský kraj Ostatní slovenské kraje IT administrátor 2000 až 3000 1500 až 2400 1500 až 2400 1800 až 2800 IT vývojáři 2200 až 4000 2000 až 3000 2000 až 3000 2200 až 4000 IT technická podpora 1400 až 2700 1300 až 2500 1300 až 2500 1300 až 2500 Zdroj: Grafton Recruitment Czech Republic