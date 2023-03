Mladé lidi potřebujeme, hlásí firmy. Kdo má velkou perspektivu?

Jsou sobečtí, neloajální, jde jim jen o peníze, neodpracují ani minutu přesčas... Ano, zaměstnavatelé si občas postesknou nad pracovními výkony některých absolventů, nicméně mladé lidi potřebují. A tak jim šanci na start slibné kariéry dávají. Zvláště teď, když střední a vysoké školy stále ještě opouštějí spíše slabší populační ročníky.

„Nezaměstnanost českých absolventů je minimální. A ve srovnání s kolegy z Francie, Španělska nebo Itálie je jejich šance najít zajímavou práci výrazně lepší,“ nabízí mezinárodní srovnání Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Odložte tedy obavy, a jakmile budete mít v ruce maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom, dejte o sobě pracovnímu trhu vědět. Tedy pokud jste prozíravě nenavázali kontakt se zaměstnavateli už na škole – to pak máte cestu pro své první pracovní kroky vytyčenou.

„Velice dobrou zkušenost s absolventy máme v posledních letech v obsazování IT pozic. Najmeme je na dílčí činnosti v rámci jednoho úkolu a po zaškolení a získání praxe se posunou k samostatnému řízení projektů,“ přibližuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka logistické firmy Geis CZ, jež dlouhodobě spolupracuje s mnoha školami v celé střední a východní Evropě.

Podobně to vidí například i ve společnosti Alpha Czech, která se zabývá výrobou reflexně izolačních nátěrů: „Přijímání absolventů jsme nakloněni, často k nám se zájmem o práci přicházejí sami. Pro ně jsme brána do světa výrobních společností, oni pro nás zdroj inovací a nových nápadů,“ pochvaluje si CEO firmy Peter Vavrda.

Hlavně nezakrnět!

V uplynulých letech měli nejlepší vyhlídky na pracovním trhu absolventi technických oborů. A to se nemění ani letos. Ale pozor, jen osvědčení o technickém vzdělání nestačí, očekává se zároveň i jistá nadstavba v podobě znalosti cizích jazyků a takzvaných soft skills, tedy měkkých dovedností. Mezi ně patří třeba ochota spolupracovat, schopnost řešit problémy či navázat vztahy v týmu.

„Tvrdé znalosti se vyvíjejí a mění velice rychle, proto je třeba mít i jistou míru flexibility a ochotu učit se novým věcem, aby znalosti ze školy nezačaly rychle zaostávat za reálným vývojem,“ zdůrazňuje Jana Vávrová z personální agentury Grafton Recruitment.

A když se říká, že budoucnost je v technice, nemyslí se tím jenom IT branže, která je po nových šikovných posilách stále hladová, ale všechny pozice spojené s digitalizací a automatizací, třeba ve stavebnictví a strojírenství. „Lepší uplatnění navíc naleznou ženy, kterých je mezi absolventy technických oborů výrazný nedostatek. Firmy totiž čím dál častěji kladou důraz na diverzitu, některé mezinárodní podniky jsou navíc vázány kvótami,“ dává naději také absolventkám Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad ČR.

Dalšími obory, které dlouhodobě hlásí nouzi o absolventy, jsou obchod, zdravotnictví, sociální péče, školství... „Perspektivní je také kariéra v centrech sdílených služeb, oblasti HR, marketingu na sociálních sítích, práci s daty a ve sféře služeb, kde není lidský faktor nahraditelný automatizací,“ doplňuje přehled slibných odvětví Jana Vávrová.

Naopak hůře budou hledat uplatnění absolventi humanitních a ekonomických oborů, jichž je nyní na pracovním trhu nadbytek. Zejména pak ti, kteří sice na hodiny cizích jazyků ve škole občas zavítali, ale moc si z nich neodnesli a v životopise své znalosti trochu „přifoukli“.

Co firmy na mladých (ne)oceňují Plusy: kreativita, nové nápady, snaha něco dokázat, neotřelý pohled na věc, samostatnost, znalost nových technologií, ochota vzdělávat se a rozvíjet, případně rekvalifikovat, dobrá orientace v informacích, skvělá jazyková vybavenost (především angličtina), flexibilita, otevřenost ke změnám, zkušenosti z praxe, dobré komunikační dovednosti, ochota ke spolupráci a řešení problémů, adaptabilita a vytrvalost, cílevědomost... Minusy: nereálné představy o podmínkách zaměstnání a přehnané požadavky na mzdy, benefity, čas strávený na home office a pracovní dobu, nedostatečné pracovní návyky, neochota pracovat, arogance, nerespektování autorit, nepřizpůsobivost, netrpělivost, nespolehlivost, nezodpovědnost, nerozhodnost, chybějící sebereflexe, nestálost, vzdávání se „bez boje“, neschopnost pracovat v týmu a problém komunikovat s kolegy, potíže s přijímáním zpětné vazby, nezájem, pasivita, lenost až přežívání.

Nechtějte moc, mládeži,...

Protože je absolventů v současnosti méně než dříve, zaměstnavatelé se jim snaží vyjít vstříc: nabízejí příjemnou atmosféru na pracovišti, spoustu zaměstnaneckých benefitů a také „odpovídající finanční ohodnocení“. Co to znamená? Obecně se dá říci, že průměrná mzda středoškoláka s maturitou je okolo 36 000 korun, vysokoškoláci berou mezi 35 a 40 000 Kč.

„Vyšších mezd se dočkají absolventi technických oborů, především v IT, příjmy ale rostou i ve stavebnictví a strojírenství, a to z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Dobře placeni jsou rovněž absolventi bankovnictví a ekonomických oborů, například controlleři, “ uvádí Martin Jánský.

Jak však upozorňuje Halbrštát, z dlouhodobého pohledu není nástupní mzda mladých lidí určující. „Jako absolvent humanitně nebo ekonomicky zaměřené školy sice můžete nastoupit na asistentskou pozici za nižší mzdu, ale za rok již můžete dělat zajímavou práci v HR, marketingu nebo financích a za několik let se vaše výdělky mohou vyrovnat těm, jež mají vrstevníci v IT nebo strojírenství.“

O výši mzdy se podle personalistů na pohovorech často vede ten nejtužší boj, neboť mladí mívají nereálná platová očekávání. „Ve firmách pracují stávající zaměstnanci za určitých podmínek a přijmout za vysokou mzdu nováčka s malou zkušeností a velkým sebevědomím by s sebou mohlo přinést masivní nespokojenost mezi služebně staršími kolegy,“ upozorňuje Vávrová.

Hned, jak vyřeší finanční stránku práce, zajímají se mladí o takzvaný work-life balance – nechtějí sedět v práci od nevidím do nevidím. Upřednostňují flexibilitu, zkrácené úvazky, home office. A mnozí zaměstnavatelé jsou ochotni jim vyhovět. „Na pružné pracovní době a hybridním režimu práce, v němž si každý tým nastavuje, kdy bude chodit do kanceláře a kdy bude pracovat z domova, si zakládáme, aby naši zaměstnanci měli vyvážený osobní a pracovní život. A na to nejmladší generace slyší,“ potvrzuje Martina Machová, personální ředitelka firmy Sodexo Benefity.

Samozřejmě to tak není všude. Spousta firem má zaběhnuté procesy. U výrobních společností nebo v podnicích, kde se pracuje na směny či je tam nutné být osobně pro zákazníky, s požadavkem na práci z domova nebo dřívější odchody neuspějete. Navíc i tohle může být třecí plocha mezi mladou a starší generací, která je zvyklá svému zaměstnání obětovat podstatně více.

... ani zaměstnavatelé nemají přehnané nároky

Jak školy opouští méně absolventů, firmy postupně slevují ze svých požadavků na ně. Například kde byla dříve praxe podmínkou, je dnes výhodou, nikoliv nutností. Přesto rozhodně není k zahození, když mladí mohou své školní výsledky podpořit brigádami nebo stážemi, zahraničními cestami či nevšedními koníčky.

A co dalšího jim v přijímacím řízení přihraje cenné body? Personální odborníci vybrali vlastnosti, které na začínajících pracantech oceňují, a pak ty, jež se jim na mladé generaci moc nelíbí.

„Mezi užitečné kvality řadím zejména schopnost týmové práce, ochotu učit se, odvahu nebát se zeptat či požádat o pomoc, kreativitu, otevřenost a adaptibilitu – aby mladí vnímali, co se kolem nich v práci děje, a přizpůsobili se tomu,“ vyjmenovává třeba Jitka Jetlebová, HR ředitelka investiční a poradenské společnosti IC Group.

Ve firmě M2C, která poskytuje služby integrovaného facility managementu, zase oceňují zájem mladých lidí o fungování oboru v praxi, ochotu naslouchat zkušenějším kolegům, nový pohled na zažité věci a snahu udělat něco navíc. „Máme štěstí na šikovné a zodpovědné absolventy. V rámci programů, které pro ně máme, je vidět, jak se pod vedením mentora mohou velmi rychle zlepšovat,“ pochvaluje si Michal Kroužil, HR ředitel společnosti.

A když nabírají mladé po škole do Uniqa pojišťovny, cení si mimo jiné jejich originálního myšlení. „Přistupují k úkolům bez interní slepoty a mohou nám ukázat netušené směry řešení. Navíc si tykají s moderními technologiemi, což je zpravidla výhoda oproti starším kolegům. A díky znalosti jazyků jsou rovněž schopni získávat poznatky z ciziny,“ vyjmenovává další klady tisková mluvčí firmy Eva Svobodová.

Iana Nurtdinova, HR ředitelka developerské a realitní společnosti Getberg, přidává další kritérium výběru nováčků: „Zaměřujeme se i na to, zda člověk zapadne do kolektivu a do naší firemní kultury. Znalosti a zkušenosti mu poskytneme, ale pokud přemýšlí úplně jinak a má odlišné hodnoty, nic s tím neuděláme.“

„Pokud se mladým lidem nepodaří najít si práci ve vysněném oboru, mohou nastoupit na půl úvazku někde, kde jim zajistí základní příjem, a zároveň být na stáži nebo na brigádě jinde, kde by pak chtěli dělat kariéru,“ uzavírá Halbrštát.