Psychoterapie, stravenky i kolo. Které benefity stojí na vrcholu žebříčku

Nabídka zaměstnaneckých benefitů se mezi jednotlivými firmami v České republice velmi liší. Rozdíly do značné míry určuje to, čemu se firmy věnují a jaký typ zaměstnanců zaměstnávají. Významnou roli samozřejmě hraje i to, jak je firma bohatá a v neposlední řadě, jak progresivní má vedení. A stále více firmy dají také na přání lidí, kteří pro ně pracují.