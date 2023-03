Korpič, kopík, pajplajna. Otestujte se, jak rozumíte výrazům z pracovního pekla

„U nás v práci jsme si udělali anketu, která pracovní slova z pekla nám vadí nejvíce. Kromě živé diskuze to rozvířilo i odbornou debatu, což nikdo nečekal,“ popisuje Jan Klusoň, CEO kariérní platformy Welcome to the Jungle.

Podle něj termíny jako „volnonožec“ nebo „klioš“ která se občas objevují i v pracovních inzerátech, fungují spíše jako červené vlajky, než aby zájemce přilákaly.

„Všichni se snaží psát zajímavě, aby zaujali. Někdy už však zachází do extrémů. Texty pak nejen tahají za oči, ale hlavně působí neprofesionálně a můžou až poškodit jméno firmy,“ míní Klusoň.

Slova agoška, prezka i meníčko už téměř zlidověla. Je ale důležité si uvědomit, že co je (snad) v pořádku říci si s kolegy ve firemní kuchyňce, není vhodné používat na oficiální úrovni.

Přezdívky, zkratky, slovní spojení. V pracovním prostředí mají pobavit a navodit uvolněnou atmosféru. Pracovní žargon ale není úplně pro každého. Zkuste odhadnout význam deseti kontroverzních výrazů, na které v práci můžete narazit.