IT firmy v Americe škrtají místa, v Evropě narážejí na zákoníky práce

Ve Spojených státech už technologické firmy propustily tisíce zaměstnanců. V Evropě se zatím zeštíhlování zaseklo, společnosti totiž narážejí na vyšší právní i odborovou ochranu zaměstnanců. Ti jsou tak často v nejistotě, zda si místo nakonec uchovají, nebo ne.

V Evropské unii jsou to především Francie s Německem, které poskytují pracujícím poskytují mimořádně silné krytí. Alphabet, mateřská společnost Googlu, tak nyní ve Francii místo rozvázání pracovních poměrů volí jinou cestu. Nabízí štědré bonusy a doufá, že se zaměstnanci vyprovodí sami. Amazon po jejím vzoru nabízí manažerům odstupné ve výši ročního platu, informuje agentura Bloomberg.

Kvůli pracovněprávním předpisům tak nejspíš právě Francie a Německo budou mezi zeměmi, kde se bude propouštět až nakonec, pokud vůbec. Podle informací Bloombergu nebude Google propouštět ani v Rumunsku, Rakousku a Řecku. „Pečlivě jsme se zaměřili na každou zemi zvlášť, redukce probíhají dle právních norem a vyžadují čas,“ sdělila agentuře mluvčí Googlu.

Ve Velké Británii výpovědi tak náročné nejsou. Možná i proto, zde společnost propustí asi 500 zaměstnanců z osmi tisíc, což je v souladu s jejím globálním cílem. Podle něj Google míří na seseknutí šesti procent pracovní síly. Odbory vyjednávají výši odstupného. „Snaží se splnit státem nařízené minimum,“ popsal průběh vyjednávání zástupce svazu Unite the Union Matthew Waley s tím, že počty propuštěných jsou už dané.

V Dublinu se Google rozloučí s 240 zaměstnanci, v Curychu s dvěma sty. Jako odpověď tak zaměstnanci berou nově osud do svých rukou a zakládají Radu zaměstnanců, která bude působit ve všech členských státech EU společně s Británií a Švýcarskem.

Mělo by jít o silný kolektivní hlas zaměstnanců pro všechny budoucí případy. Zastupitelé se budou po čtyřech letech střídat a instituce sama by měla začít s fungováním během půl roku. Sídlo bude mít v Dublinu. „Je to velká změna,“ tvrdí Waley.

Dvojího metru si začali všímat i v Americe. „Odlišný přístup je pro ně inspirující, Američané vidí, za co mohou bojovat, čeho se dovolávat,“ říká Parul Koul, softwarový inženýr Googlu z New Yorku. Rozdíly jsou markantní také v platech, tady ale vyhrávají Spojené Státy. Podle Bloombergu značná část ze 170 tisíc lidí, které Amazon, Alphabet a Meta zaměstnávají po Evropě, dostává zhruba poloviční platy v porovnání s protějšky v Americe.

Mluvčí Googlu pro Česko a Slovensko situaci v tuzemsku odmítla komentovat, odkázala na oficiální zprávu firmy, která zdůvodňuje masové propouštění tím, že před dvěma lety díky velkému ekonomickému růstu nabrali výrazně více lidí, než potřebují dnes. V české kanceláři Googlu v Praze současně pracuje zhruba padesát lidí.