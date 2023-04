Miliony pro zaříkávače umělé inteligence. Šanci mají historici i lingvisté

V inzerátech, které se snaží obsadit pozice, jejichž náplní je práce s umělou inteligencí, se dají najít odměny sahající až ke 335 tisícům dolarů ročně (v přepočtu více než sedm milionů korun).

Šanci takto lukrativní pozici získat mají lidé napříč obory, tedy i absolventi humanitního vzdělání. Pro mnohé z nich totiž není potřeba mít titul z počítačového inženýrství.

Žádaný je zkrátka kdokoli, kdo zvládne trávit den přemlouváním umělé inteligence k lepším výsledkům a zároveň firmám pomůže školit jejich zaměstnance, aby dokázali tuto technologii využívat naplno.

Hra se slovy

„Je to jako být našeptávač umělé inteligence,“ vysvětlil pro agenturu Bloomberg Albert Phelps, inženýr ve společnosti Mudano, která je součástí poradenské firmy Accenture v anglickém městě Leytonstone.

„Často se setkáte s tím, že tito inženýři mají vystudované obory, jako je historie, filozofie nebo anglický jazyk, jde totiž o hru se slovy. Snažíte se destilovat podstatu nebo význam něčeho do omezeného počtu slov,“ upřesňuje Phelps.

Devětadvacetiletý Phelps vystudoval historii na univerzitě ve Warwicku nedaleko anglického Birminghamu a poté začal svou kariéru jako bankovní konzultant. Spolupracoval například s Clydesdale Bank a Barclays Plc, kterým pomáhal řešit problémy spojené s riziky a různými regulacemi.

K výzkumu umělé inteligence ho inspirovala přednáška v Institutu Alana Turinga, což je institut pro umělou inteligenci financovaný britskou vládou. To ho přivedlo k práci ve společnosti Accenture.

Spolu s kolegy tráví většinu dne psaním zpráv nebo různých podnětů pro nástroje, jako je právě ChatGPT od OpenAI. „Běžný den v životě inženýra, který se zabývá tvorbou podnětů pro umělou inteligenci, zahrnuje psaní pěti různých podnětů a přibližně padesátku interakcí s ChatGPT,“ vysvětlil dále Phelps agentuře Bloomberg.

Kam až se platy těchto odborníků vyšplhají, je ještě brzy určovat. Společnosti jako Anthropic, startup podporovaný společností Google, inzerují v San Francisku plat inženýrům až zmíněných 335 tisíc dolarů ročně.

Společnost Klarity nabízí až 230 tisíc dolarů ročně (bezmála pět milionů korun) pro inženýra strojového učení, který dokáže „napovídat a pochopit, jak vytvořit co nejlepší výstup“ z nástrojů umělé inteligence.

Mimo technologický svět nedávno inzerovaly podobná pracovní místa například bostonská dětská nemocnice a londýnská právnická firma Mishcon de Reya.

Nejlépe placené pozice často získává ten, kdo má doktorát ze strojového učení nebo etiky nebo ti, kteří založili společnosti zabývající se umělou inteligencí. Náboráři a další pracovníci tvrdí, že právě tyto dovednosti patří k rozhodujícím předpokladům úspěchu.

„Je to pravděpodobně nejrychleji se vyvíjející trh IT, na kterém jsem za posledních 25 let pracoval,“ říká Mark Standen, který ve společnosti Hays ve Velké Británii a Irsku vede personální oddělení pro umělou inteligenci, strojové učení a automatizaci.

„Platy začínají na 40 tisících librách ročně (přes milion korun), ale v naší databázi máme kandidáty, kteří hledají práci za 200 tisíc až 300 tisíc liber ročně. Inženýři v tomto oboru znají svou cenu,“ doplnil.

Výzvy „jsou hlavním způsobem, jakým lidé s těmito nástroji komunikují, a proto je velmi důležité být právě v nich dobrý,“ uzavírá Adrian Weller, ředitel výzkumu strojového učení na univerzitě v Cambridge v Anglii a zdůraznil, že požadavky na zaměstnance v oboru umělé inteligence se budou velmi dynamicky proměňovat.

Odliv lidí z krypta

Mimo technologický svět experimentují s nástroji umělé inteligence také společnosti ve finančním, právním a pojišťovacím světě, což rovněž zvyšuje poptávku po takto zaměřených pracovnících.

Například společnost Mishcon de Reya nedávno vypsala výběrové řízení na pozici GPT Legal Prompt Engineer. Ten má firmě pomoct pochopit, jak tyto technologie aplikovat na právní problémy.

Růst tohoto odvětví obrovskou rychlostí již vyvolává srovnání se světem kryptoměn, který v roce 2021 zaznamenal boom pracovních míst a mnoho firem nabízelo vysoké platy i bonusy.

Technologické společnosti se tak nyní snaží nalákat expert, kteří odešli nebo dostali z takto zaměřených firem výpověď kvůli snižování pracovních míst v oboru digitálních aktiv.