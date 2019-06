Poslanci pokračují ve schvalování povinné EET i pro řemeslníky

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura totiž navrh, aby Sněmovna hlasovala o každém jednotlivém druhu podnikání a aby tak ti, kdo EET podporují, museli pro to u všech oborů jednotlivě zvednout ruku. Žádný Stanjurův návrh vláda neakceptuje, a tak jeden po druhém padají pod stůl.



Sněmovna již odmítla pokus opozice zamítnout vládní návrh novely zákona i zrušit zcela zákon o elektronické evidenci tržeb, který má podle premiéra Andreje Babiše i ministryně financí Aleny Schillerové pomoci k lepšímu výběru daní. Lídr ODS Petr Fiala deklaroval, že jeho strana zákon o EET zruší, až k tomu bude mít příležitost.



V dílčích hlasování poslanci vyňali z povinnosti evidovat tržby předvánoční prodej sladkovodních ryb a rozšířili okruh podnikatelů, kteří budou moci evidovat tržby pomocí papírových účtenek. Jde o podnikatele, u nichž hotovostní platby nepřevýší 600 tisíc korun, což navrhl první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Původně přitom vláda navrhovala hranici 200 tisíc korun.



Vládní návrh novely zákona o EET rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely. Novela obsahuje i úpravy daně z přidané hodnoty.

DPH má klesnout u celé řady služeb, včetně stravovacích, i na vodné a stočné. Schillerová slibuje, že ohlídá, aby pokles daně pocítily domácnosti v účtech za vodu. Poslanci kývli na to aby do desetiprocentní sazby DPH byly zařazeny i elektronické knihy a audioknih.

„Doufám, že se dočkají občané i snížení DPH, kdy snižujeme u celé řady služeb z 21 na 10 nebo z 15 na 10 procent. Většinou jsou to služby, které mají vysoký podíl lidské práce, kadeřnické služby, opravy různých oděvů, kol, ale snižujeme i DPH na vodné a stočné. Postaráme se díky cenovému výměru ministerstva financí, aby to pocítili i naši občané, a ještě bych chtěla připomenout, že snižujeme DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů, kdy jsme snižovali původně, když se zaváděla první vlna z 21 na 15 procent a teď pokračujeme a snižujeme na 10 procent. Je to za 3,4 miliardy korun,“ uvedla Schillerová.