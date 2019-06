Maláčová žádá, aby vláda na sociální služby uvolnila 1,5 miliardy z rezervy

Když na to vláda nekývne, 10 tisíc pracovníků sociálních služeb by podle Maláčové mohlo na podzim přijít o práci. Variantou je vzít peníze z mandatorních výdajů, což by ale prohloubilo schodek státního rozpočtu.



„Nedopustím, aby sociální služby kolabovaly,“ řekla na tiskové konferenci ve Sněmovně ministryně Maláčová.

Sněmovna jí a ministryně financí Schillerové uložila předložit do pátku 7. června poslancům návrh na dofinancování sociální služeb, protože už na podzim hrozí podle některých politiků kolaps sociálních služeb.

„Už tři měsíce se točíme v kruhu, nevím proč to náš koaliční partner odmítá a proč si bere za rukojmí tuto skupinu lidí. Ministryně financí si bere za rukojmí sociální pracovníky a ty nejslabší z nás,“ rozzlobila se Maláčová. „Je to pro mě lekce pro vyjednávání rozpočtu,“ uvedla místopředsedkyně ČSSD.

V rámci vlastní rozpočtové kapitoly našla Maláčovou na sociální služby necelých půl miliardy korun.



Ministryně financí Schillerová zatím nereagovala, protože je v jednacím sále Sněmovny, která právě schvaluje pro ni klíčovou novelu zákona o elektronické evidenci tržeb.