Opozice nedokázala zamítnout zákon, který uloží EET i řemeslníkům

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„EET považuji za zbytečnou drahou regulaci, řada podnikatelů může kvůli této povinnosti podnikání ukončit,“ řekl před hlasováním o zákonu ekonomický expert ODS, poslanec Jan Skopeček. Elektronická evidence tržeb podle něj nevede k vyššímu výběru daní, i když vláda tvrdí opak.

Elektronická evidence tržeb už platí například pro obchody a restaurace. „Chceme narovnat podnikatelské prostředí, chceme pro všechny stejné podmínky, protože většina podnikatelů v této zemi je poctivých. Přece nemůžeme zachovat tuto povinnost jen pro někoho,“ hájí ministryně financí Alena Schillerová, že EET se má nově týkat ni dalších podnikatelů. Vláda reagovala předložením návrhu na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění EET načas zastavil.



Části podnikatelů má vládní návrh usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat offline, bez připojení k internetu. Rozpočtový výbor podpořil, aby to byli podnikatelé, u u nichž hotovostní platby nepřevýší 600 tisíc korun, což navrhl první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Nebo 500 tisíc korun, jak navrhl předseda SPD Tomio Okamura.



Zároveň má klesnout DPH u celé řady služeb, včetně stravovacích, i na vodné a stočné. Schillerová slibuje, že ohlídá, aby pokles daně pocítily domácnosti v účtech za vodu.

„Doufám, že se dočkají občané i snížení DPH, kdy snižujeme u celé řady služeb z 21 na 10 nebo z 15 na 10 procent. Většinou jsou to služby, které mají vysoký podíl lidské práce, kadeřnické služby, opravy různých oděvů, kol, ale snižujeme i DPH na vodné a stočné. Postaráme se díky cenovému výměru ministerstva financí, aby to pocítili i naši občané, a ještě bych chtěla připomenout, že snižujeme DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů, kdy jsme snižovali původně, když se zaváděla první vlna z 21 na 15 procent a teď pokračujeme a snižujeme na 10 procent. Je to za 3,4 miliardy korun,“ uvedla ministryně financí po jednání rozpočtového výboru.