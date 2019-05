Účtenkovka bude podléhat speciální dani. Stát hledá další peníze do eráru

Konkrétně u Účtenkovky se mají danit první tři nejvyšší výhry: milion, tři sta a dvě stě tisíc. Auto výherce danit nebude – nicméně 60 tisíc korun za něj daňové správě odvede stát – sám sobě.

Novinka bude zřejmě nejvíc bolet zákazníky největší domácí loterijní firmy Sazka – ta loni obdařila vyšší než stotisícovou výhrou 1 884 hráčů, kteří vyhráli celkem 1,737 miliardy korun. Nově by na dani zaplatili 260 milionů korun.

„Je to naprosto absurdní daň, kdy kromě Sazky bude danit i šťastný výherce. Povede to k růstu černého trhu a demotivaci pro vstup zahraničních loterijních firem na trh, které by zde rovněž mohly podnikat a platit stávající daně z příjmů a z hazardu,“ říká mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Hazard čeká další zdanění.

Největší obavy o svůj byznys v souvislosti se zdaněním výher mají provozovatelé kasin. „U loterie lidé kvůli dani nepřestanou hrát – dotyčný vyhraje a daň zaplatí jednorázově, pak vyhrávají další. U kasina je to jiné - žijeme z pravidelných zákazníků, a kdyby měli pokaždé platit 15 procent z výhry, přestanou chodit,“ říká Vladimír Eichinger, výkonný sekretář Asociace společností provozujících casina v ČR.

Provozovatelé kasin se obávají, aby zdanění nebylo nastavené za jednotlivou hru. „Má hráč, který prohrál 500 000 tisíc a následně 100 000 Kč vyhrál těchto 100 000 Kč zdanit, i když je 400 000 Kč v mínusu?,“ ptá se David Huspeka, výkonný ředitel Rebuy Stars, provozovatel 19 kasin převážně v Praze, Brně a v Plzni. Ministerstvo zatím odpověď nemá, kompletní paragrafové znění návrhu nyní finalizuje a zveřejní jej během několika dnů.

Podle Eichingera se při návštěvě kasina výhra rychle střídá s prohrou a kasino není schopno u každého hráče vést evidenci u jednotlivých her. Odhaduje, že s čistou výhrou nad sto tisíc korun z velkých příhraničních kasin odchází i desítky lidí za večer, v menších vnitrozemských kasinech to jsou jednotky a někdy taky nikdo.

Legální provozovatelé hazardu jako jeden muž varují před černým trhem. „Ministerstvo docílí ještě většího rozvoje černé zóny a enormního navýšení počtu černých heren, které se budou daleko lépe maskovat před odhalením Celní správou či policií. Lidé hrát nepřestanou a tam, kde je poptávka, bude vždy i nabídka,“ domnívá se Petr Mikoška, člen představenstva Spelos, které sdružuje provozovatele herních automatů a kasinových her.

Účtenkovka s daní

Na tom, do jaké míry se státu daří potlačovat nelegální hazard, se podnikatelé neshodnou s celní správou, která má věc na starosti – nelegální herny není možné spočítat. „Z monitoringu je možné usoudit, že nelegální hazard ustupuje. V roce 2018 a 2019 bylo prověřováno 463 adres, na kterých byl podle legálních provozovatelů provozován nelegální hazard. Na celkem 310 adresách v době prověření již nebyl nelegální hazard provozován, v 85 heren byl celníky nelegální hazard odhalen, zbylých 68 adres ještě prověřujeme,“ říká Hana Prudičová, mluvčí Generálního ředitelství cel.

Na první pohled překvapivé je zdanění státem organizované soutěže Účtenkovka, která má podpořit přiznávání tržeb z obchodu a služeb.

Ministerstvo uvádí, že šlo o neopodstatněnou výjimku, protože hra se blíží spotřebitelské soutěži jako jsou reklamní či sportovních soutěže a u nich se už dnes výhry daní srážkovou daní 15 procent. Úřad se neobává, že by to lidi mohlo od sbírání a přihlašování EET účtenek odradit. „Motivací pro účast není jen výhra, ale také faktor zábavy a její celospolečenský rozměr, navíc zdanění by se týkalo pouze 3 výher z celkového počtu 21 025,“ uvedl Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Z celkových výher 64,8 milionů korun ročně by soutěžící odvedli na dani 2,7 milionu korun, dalších 720 tisíc sám sobě odvede stát z 12 vyhraných automobilů.

Ministerstvo naposledy zvažovalo zdanění výher při přípravě nového zákona o daních hazardu v roce 2015, ale nedoporučilo to, protože výběr daně by byl pro finanční správu náročný a drahý. „Spravovatelnost daně značně ulehčuje stanovený limit 100 tisíc korun,“ vysvětlil Žurovec, proč ministerstvo změnilo názor. Návrh na zdanění výher tento týden schválila vláda spolu se zvýšením daní z většiny hazardních her, ale také z tvrdého alkoholu a cigaret. Po dopracování půjde návrh do parlamentu.