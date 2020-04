Účtenkovka

„Začnu škrtat ve své kapitole, začnu tím, že zruším účtenkovou loterii, což je úspora teď hned rychlá 65 milionů korun ročně a raději je dám na roušky,“ vysvětlila konec loterie ministryně financí Alena Schillerová v březnu 2020.

Ministerstvo financí si od účtenkové loterie slibovalo lepší výběr daní. Hrát mohl každý dospělý člověk, účast byla zdarma a hrát mohli i cizinci. Poprvé se losovalo 15. listopadu 2017.

Slosovatelné byly účtenky evidované v centrálním systému EET. Každou účtenku šlo přihlásit jen jednou. Počet registrovaných účtenek byl neomezený, ale šlo registrovat jen jednu od jednoho obchodníka za den.

Účtenky za daný měsíc bylo možné do systému zadávat až po registraci, a to vždy do 12. dne následujícího měsíce. Každý měsíc se soutěžilo o 21 tisíc výher, včetně hlavní výhry milionu korun nebo osobního automobilu.