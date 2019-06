Hlasování o EET je ve finále. ČSSD podpořila výjimku pro sociální služby

Přímý přenos 9:14 , aktualizováno 9:33

Maraton hlasování o novele zákona o elektronické evidenci tržeb spěje do finále. Ve středu Sněmovna rozhodování přerušila potom, co ČSSD ohlásila, že podpoří vynětí části sociálních služeb z elektronické evidence tržeb. A to se také v pátek stalo. Spolu s opozicí přehlasovali sociální demokraté hnutí ANO a komunisty.