Digitální daň po Česku: zasáhne 15 firem, neplatiči skončí na černé listině

5:00 , aktualizováno 5:00

Digitální daň se v Česku podle ministerstva financí bude týkat asi 15 nadnárodních firem, které tu vydělávají na internetové reklamě nebo na zprostředkování služeb online. Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb posílá do vlády, ta by ho měla projednat na podzim.

Facebook, Google and Twitter logos are seen in this combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photos | foto: Reuters