Čeští zaměstnanci chtějí odpovědné šéfy s hodnotami. Ne každý to však splňuje

Role společenské odpovědnosti (CSR) ve firmě je pro české zaměstnance stále důležitější. Zaměstnanci v tuzemských společnostech požadují, aby se firma odpovědně nejen chovala, ale stále častěji i to, aby své kroky sledovala a statisticky vyhodnocovala. S tím, že by měli být pravidelně seznamování s environmentálními, sociálními a ekonomickými aktivitami firmy souhlasí podle reportu více než tři čtvrtiny Čechů.

To, že důležitost strategické udržitelnosti roste, podle odborníků firmám nahrává. Zatímco dnes musí své nefinanční aktivity reportovat pouze velké firmy, od roku 2023 bude reporting povinný i pro každý podnik s více než 250 zaměstnanci.

„Rozhodně se nejedná o zbytečnou aktivitu. Mít přehled o tom, jak odpovědná firma je, chtějí mít nejen její zaměstnanci, ale i zákazníci nebo banky. Stále častěji bude takový reporting klíčový nejen pro prodeje, ale například i pro to, jaký úrok firma od banky dostane,“ vysvětluje Tereza Koucká, ředitelka platformy Business Leaders Forum, která průzkum připravuje.

Podle výsledků, které platforma zveřejnila v letošním reportu Udržitelné Česko, je již dnes etické a ekologické chování majitele firmy důležité pro více než 80 procent zaměstnanců. Věří, že ekonomická profitabilita jde dohromady se společenskou odpovědností a měl by to být právě management firmy, kdo bude nefinanční kroky podniku řídit. Ne každý šéf to ale jejich očekávání splňuje.

Počet firem, které o svých odpovědných krocích informují, zatím roste i bez toho, aby pro ně reporting byl povinný, přesto se zatím o většinový trend nejedná. Podle odborníků se k dobrovolnému reportování odhodlávají nejčastěji právě ty firmy, pro které je přirozenější se snadno adaptovat v prostředí měnícího se trhu a umí dostát rostoucím ekologickým i etickým nárokům svých zákazníků, státu i akcionářů.

„Privátní sektor proto často jde již dnes i za hranici podmínek stanovených zákonem. Firmy si nastavují si vlastní, ambicióznější cíle a aspoň pro část z nich je důležité, aby se udržitelnou a odpovědnou firmou skutečně staly,“ dodává závěrem Koucká.