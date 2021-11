Mileniálové ji preferují, investoři s ní počítají. Udržitelnost je téma dneška

Přístup k životnímu prostředí, lidem ve svém okolí a férovost ve všech směrech působení. Těmito slovy bychom se v češtině asi nejvíce přiblížili zkratce ESG (z anglického Environmental, Social, and Governance). Fenoménu, který v posledních letech hýbe byznysem po celém světě. Co znamená být odpovědnou firmou a proč jsou ta tři písmena všude kolem, ptá se zpráva Home Creditu spadajícího pod skupinu PPF.

„Není to žádný tlak klimatických aktivistů ani orgánů EU či jiných institucí. Jde o změny, které dopředu tlačí zákazníci a zaměstnanci firem. Především ti mladší. Zároveň nejde o žádné revoluční myšlenky, protože mnohé firmy tyto principy už dávno dodržují,” říká Jan Růžička, šéf vnějších vztahů skupiny Home Credit. Ta jako první česká firma vydala globální report zabývající se právě tématem ESG.

Ohleduplné a udržitelné podnikání

Zkratka ESG je volně řečeno koncept ohleduplného a udržitelného podnikání a investování. Nejde nutně ve všech případech o zbrusu nový vzorec chování, ale v současné době se investoři a zákazníci daleko více zajímají o ucelený přehled nejen o účetních údajích společnosti, ale i o její společenské odpovědnosti.

„Celé se to odvíjí od toho, že lidem přestává být lhostejné, od jaké společnosti výrobky a služby kupují. Podle průzkumu Accenture celkem 63 procent lidí bere při nákupu v potaz, zda se může ztotožnit s hodnotami a přesvědčením výrobce produktu či poskytovatele služeb,” popisuje Jan Růžička, který v rámci celé skupiny řídí právě i ESG.

Mladí velí

Z globálních dat navíc vychází, že 60 procent mileniálů a takzvané Generace Z věří, že firmy, které mají dobře zvládnutý vztah například k životnímu prostředí, budou profitabilnější, protože jsou lépe připraveny na změny, které přijdou. Stejně tak je 40 procent mladých zákazníků ochotných si připlatit za výrobek od firmy, která je šetrná k přírodě. A to i přesto, že takový výrobek bude dražší než od konkurence.

Mladá generace tolik propíraných mileniálů a Generace Z je podle průzkumů hlavním motorem změny v myšlení globálních i tuzemských firem. Každý třetí člověk ve věku 18–35 let by nepracoval ve firmě, která podle něj nemá odpovědný přístup ke světu, a 40 procent mileniálů by upřednostnilo před jiným takového zaměstnavatele, který více dbá na udržitelnost, úctu k přírodě a celé společnosti.

Téma ESG ale nehýbe jen trhem práce. Klíčovou roli hraje i v rozhodování investorů. Proti době před pěti lety je udržitelnost důležitý rozhodovací faktor pro 78 procent z nich.

„Za třicet let od revoluce jsme v Česku ušli ve všech oblastech ESG obrovský kus cesty a tuzemské firmy patří často mezi průkopníky celé debaty. My máme tu výhodu, že jsme jako první mohli vydat souhrnnou zprávu o udržitelnosti opravdu celosvětově – od USA přes Evropu až po Asii,” uzavírá šéf vnějších vztahů Home Credit Růžička nedávnou publikaci globálního ESG reportu.

„Hodně se nyní zaměřujeme i na digitalizaci služeb, kdy 80 z nich probíhá přes mobilní telefon, a také na odpovědné půjčky, které pomohou tam, kam tradiční bankovní a finanční instituce nedosáhnou. Ověřili jsme si to loni kdy 22 procent zákazníků, nejspíše i vlivem pandemie, požádalo o půjčku vůbec poprvé. Digitál, inovace a férová byznysová kreativita – i to je cesta v rámci ESG,” uzavírá Růžička. Dodává, že přes 100 milionů korun pomoci nemocnicím, neziskovým organizacím a lokálním komunitám pro něj bylo v roce 2020 dalším signálem, že to budou právě firmy, které v budou v budoucnu lídry jakékoliv změny či revoluce.