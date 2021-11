Jak vypadá ideální český šéf? Průzkum ukázal, že firma by měla být zelená

V pořadí už čtvrtý průzkum na toto téma ukázal, že oproti loňskému roku dotázaní méně požadují, aby šéf ve svém rozhodování zohledňoval udržitelnosti a společenskou odpovědnost. Na druhou stranu důraz na ekologii a péči o přírodu jako součást firemních hodnot roste. Podle průzkumu Úspěšný leader a CSR Češi začali vnímat jednotlivá témata firemní udržitelnosti a společenské odpovědnosti, a namísto podpory celého konceptu si vybírají oblasti, která jsou pro ně nejvíce důležitá.

Až 79 % dotázaných se domnívá, že by společenská odpovědnost měla být v agendě managementu firem. „Strategie udržitelnosti je něco, co by v úspěšné firmě nemělo chybět. A žádná strategie nemůže fungovat, pokud není „srdcovou záležitostí“ vedení. Podporovat myšlenku udržitelnosti znamená zahrnout ji do firemní strategie, propisovat do procesů a uvádět ji v život ve firemní kultuře,“ uvedla Tereza Koucká, která je ředitelkou platformy Business Leaders Forum.

Průzkum ukázal, že nároky zaměstnanců na management každoročně rostou. Pro spokojenost zaměstnanců jsou přitom nejdůležitější dobré vztahy na pracovišti, možnost růstu, etické jednání ve firmě i schopnost manažerů generovat zisky.

„Situace kolem pandemie nemoci covid-19 zaskočila celou řadu pracovníků. Ti ale potřebovali motivovat nejvíce, a o to více stoupla role leaderů. Lidé potřebují cítit, že leadrovi záleží na jeho zaměstnancích, že je spravedlivý a zodpovědný. Pochopitelně ruku v ruce se zásadovostí a morálkou,“ řekl ředitel pro vnější vztahy ve společnosti Ipsos Tomáš Macků.

Důležitější než dříve jsou pro Čechy i celkové firemní hodnoty. Vůbec nejvíce vzrostl počet těch, kteří za důležité považují příjemné pracovní prostředí. To bylo loni zásadní pro 60 % pracujících, letos už pro 73 %. A firmy dle všeho na přání svých zaměstnanců také reagují. Zlepšení pracovních podmínek se podle průzkumu dočkalo 13 % zaměstnanců.

Očekávání vzrostla i v ostatních tématech včetně podpory osob v nouzi, otevřené komunikace nebo rovných příležitostí. „Pro pracující Čechy je důležité, aby se ředitel nebo majitel firmy choval eticky a ekologicky. Spokojenost s reálným etickým a ekologickým chováním ředitelů a majitelů je však nižší,“ dodala Koucká.