Zelené a společensky odpovědné. České firmy plánují stomiliardovou investici

Firmy podle zprávy plánují do roku 2025 v průměru investovat 27 milionů korun do ESG, což na českém trhu dohromady činí přes 117 miliard Kč. Nějakou z forem udržitelného financování již využilo 37 procent podniků a čtyři z deseti to mají v úmyslu. Ačkoliv tři čtvrtiny firem tento pojem znají alespoň podle jména, 24 procent o něm zatím neví. Překvapivě i mezi velkými podniky je neznalost termínu poměrně vysoká.



Jako důležité označila ESG téměř polovina firem,15 procent vnímá téma jako nedůležité. Význam přisuzuje tématu většina mezinárodních firem a podniků nad 500 zaměstnanců. Mezi nejčastější důvody zájmu patří starost o životní prostředí a společnost, což uvádí jako primární důvod 60 procent a splnění regulatorních požadavků a očekávání, což uvádí 46 procent. Čtvrtina firem pak uvedla, že díky ESG očekává vyšší výnosnost.

Mezi hlavní oblasti pro investice do ESG patří v Česku bezemisní energie, lepší vodohospodářská infrastruktura a elektrifikace dopravy. Pokud jde o vlastní firemní ESG priority, firmy se zaměřují především na spotřebu elektřiny, recyklaci a spotřebu vody a to na úkor sociálních a správních aspektů ESG a dlouhodoběji orientovaných cílů.

Pandemie koronaviru zapříčinila i vyšší zájem o ESG. Na 22 procent respondentů uvedlo, že jsou nyní tématu otevřenější. Zároveň si ale celé tři čtvrtiny z nich myslí, že regulace ESG v Česku zesílí. Zatímco 65 procent jich vnímá zohlednění těchto kritérií ve svém provozu a u svých produktů jako finanční zátěž, 62 procent předpokládá, že tím získají výhodu před svými konkurenty.

Většina firem pak cítí, že se o ESG zajímá veřejnost, jejich zaměstnanci i investoři. Podniky se zatím neobávají negativního dopadu na financování ze stran bank, když nezohlední ESG ve svém podnikání.

„Tento průzkum přináší zatím nejaktuálnější informace o povědomí, názorech a vnímání ESG a udržitelného financování mezi firmami v ČR. Je povzbudivé, že místní podniky berou udržitelnost jako prioritu, zároveň má ale český trh před sebou ještě dlouhou cestu, než dokáže naplno využít potenciálu ESG,“ uvedl generální ředitel HSBC v ČR Richard Keery.

K tématu životního prostředí a investic zveřejnila celosvětový průzkumu i poradenská PwC. Z něj vyplývá, že zhruba polovina investorů z významných investičních skupin, bank a brokerských firem je připravená stáhnout své investice z firem, které nepodnikají dostatečné kroky v životním prostředí a sociální udržitelnosti. Pro čtyři z pěti investorů je přístup firem v ESG jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování o investování.