Číšníci a kuchaři nadobro zakotvili v jiných oborech. Do gastra se nehrnou

Gastronomické provozy se pomalu probouzejí k životu, ovšem narážejí na problém absence pracovníků. Lockdowny a omezení přimělo mnoho lidí z oblasti cestovního ruchu a gastronomických provozů změnit zaměstnání. I když klíčové zaměstnance se většina provozovatelů snažila udržet, nyní chybějí zejména řadoví pracovníci, kteří přešli do jiných oborů.

Odliv lidí z gastronomických služeb a cestovního ruchu probíhal v několika vlnách. Před dvěma lety po nuceném uzavření restaurací a utlumení cestovního ruchu většina lidí z těchto oborů hledala dočasné uplatnění v retailu, dopravě, skladech, ve stavebnictví a pomocných profesích.

„V posledních dvou letech jsme zaznamenali zvýšený zájem o místa, na která předtím nastupovali zahraniční pracovníci, zejména pak v úklidových službách. Lidé aktivně reagovali i na nabídku míst v ostraze, kde se nám hlásí třikrát víc zájemců, než před covidem. Změnilo se i spektrum uchazečů, například ve zmíněných úklidových službách, kam se dříve hlásilo minimum lidí s českou národností, tvořili polovinu ze všech zájemců,“ uvádí konkrétní údaje HR ředitel společnosti SSI Group Radoslav Kavulič.

Ovšem jiní hledali práci i v dalších oborech, zejména když začalo být jasné, že nepůjde jen o překlenutí pár měsíců. Uplatnění našli například v realitních a pojišťovacích službách, administrativě, jazykově vybavení lidé směřovali i do podnikových a zákaznických služeb. Řada lidí z těchto oborů vzala vzniklou situaci jako podnět ke změně profese a šla i cestou rekvalifikace.

„Koronavirová krize přiměla řadu lidí zcela přehodnotit své kariérní směřování, a to často velmi radikálně. V rámci naší spolupráce s Green Fox Academy jsme získali nové posily i z řad lidí, kteří dříve pracovali v gastronomii nebo cestovním ruchu. A nejde jen o pozice, kde se uplatní komunikační dovednosti, můžeme uvést i příklad programátora, který k nám po rekvalifikaci přešel z gastronomického provozu,“ říká manažer náboru Accenture v ČR Petr Bujalka.

Personální krize dolehla zejména na hotely

Podle dostupných údajů z gastra a hotelnictví odešly během krize čtyři pětiny pracovníků. Pětina kuchařů, čtvrtina barmanů, výčepních a lidí ze servisu se podle kvalifikovaných odhadů už do oboru nevrátí.

Dlouhodobý útlum cestovního ruchu dopadá ještě ve větší míře na oblast ubytovacích služeb. Podle údajů České unie cestovního ruchu tuto zimu zůstalo zavřených 45 procent hotelů, zejména v oblastech, kam jezdili zahraniční turisté.

„Za poslední dva roky jsme si zvykli na to, že se v oblasti gastronomických služeb a cestovního ruchu aktivní nábor pracovních sil kromě letní sezony utlumil. V současné době pozorujeme zřetelné oživení. Problém do budoucna vidíme zejména v tom, že řada kvalifikovaných lidí z oboru odešla a firmy, které musejí poskytovat špičkový servis, na němž podnikání v těchto oborech stojí, nemají kde získávat zkušené zaměstnance. Lidé z těchto oborů totiž za poslední dva roky zakotvili v jiných profesích, kde je udrží jistota zaměstnání a menší časová i fyzická náročnost,“ konstatuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

To potvrzuje například také pan Ondřej, který po dvaceti letech utekl z pětihvězdičkových hotelů, kde působil na manažerských pozicích, k úplně jiné profesi. „S uzavřením celého hotelového segmentu jsem se poohlížel po novém zaměstnání. Sice jsem měl dvacet let praxi v gastru, ale nic jiného, kromě jazyků, jsem vlastně neuměl nabídnout. Nakonec mě zachránilo fotografování, kterému jsem se věnoval více než 15 let a svůj koníček jsem vytěžil natolik, že mě přijali na pozici editora v jedné redakci,“ spokojeně říká a dodává, že by se do gastro či hotelového sektoru již nikdy nevrátil.

V současné době by patovou situaci mohli vyřešit ukrajinští uprchlíci. Do nejvíce zasaženého sektoru by se tak mohli hlásit právě Ukrajinky, které do Česka přicházejí.

„Vzhledem k tomu, že převážná část z nich jsou ženy, většinou s dětmi, dá se předpokládat, že se budou ucházet o pozice jako je pomocný personál v gastronomických provozech, s dobrou znalostí angličtiny i místa servírek nebo barmanek,“ zamýšlí se Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Například v některých českých hotelech se daří velmi rychle obsadit různé pracovní pozice, na které se mohou hlásit i cizinci. „Daří se nám úspěšně získávat nové zaměstnance z řad uprchlíků – aktuálně to napříč celou republikou je cca 10 nových zaměstnanců a v náboru dále velmi aktivně pokračujeme,“ říká HR ředitelkaOREA Hotels & Resorts Petra Slabá a doplňuje, že z hlediska pozic nás neomezuje nic jiného, než pro některé pozice nutná alespoň základní znalost češtiny a samozřejmě případná nutná kvalifikace.

Podle ní mají otevřených dalších cca 30 pozic, které nabízí i pro uprchlíky. Jsou to pozice servírek, číšníků, pokojských. „Dokonce se nám podařilo obsadit i pozici recepční v jednom z našich pražských hotelů,“ dodává HR ředitelka.