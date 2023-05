Rodinným firmám chybí lidé, cizince ale zaměstnat nechtějí, ukázal průzkum

Rodinné firmy postrádají především techniky, řemeslníky nebo specialisty na obsluhu strojů. V důsledku přehřátého trhu práce jsou firmy nuceny odříkat zakázky, čímž snižují svou konkurenceschopnost.

Nedostatek lidí zároveň posouvá výš průměrný věk zaměstnanců v rodinných firmách. Průměrný věk zaměstnance v rodinné firmě je 42 let, za deset let se odhaduje, že to bude o tři roky více. „Zvyšování průměrného věku přináší úskalí do budoucna. Firmy si ale takových zaměstnanců velmi cení. Jsou studnicí zkušeností pro mladé, otázka ale je, jestli jim vědomosti a zkušenosti umí předat,“ uvedla Eva Svobodová z Asociace malých a středních podniků.

Právě lidé středního a staršího věku jsou ze zkušenosti rodinných firem velmi spolehliví, loajální a produktivní. To jsou vlastnosti, které podle firem mají větší váhu než vzdělání, i když i to berou při nabírání nových zaměstnanců v úvahu.

Zároveň rodinné firmy upozornily, že nezřídka kdy vyjde mladý člověk ze školy bez znalostí, které by jej na škole měli naučit, ale nestalo se tak. Firma proto musí takového zaměstnance na vlastní náklady proškolit. Ten pak ale kolikrát odejde do korporátu za lepším platem. „Firmy nedostatek lidí řeší tím, že navyšují mzdy, ale nejde to do nekonečna,“ dodala Svobodová s tím, že se snaží konkurovat také benefity.

Mladí neudělají nic navíc

Zástupci asociace zároveň uvedli, že mladá generace podle jejich zkušenosti často není ochotná udělat nic navíc, zároveň ale mají velké mzdové požadavky. Vadí jim také, že nejsou ochotní se učit novým věcem. „Firmy proto zvažují, že raději přijmou někoho, kdo není tak vzdělaný, ale je ochotný se učit. Diplom kvalitu zaměstnance nezaručuje. Je to pro firmy důležitý vstupní ukazatel, ale preferují spolehlivost,“ dodala Svobodová.

Po nových zaměstnancích se firmy poohlížejí už na školách. Polovina z nich proto spolupracuje s některou ze škol, ať už střední, základní či vysokou. Nejčastěji jde o odborná učiliště. Některé firmy školy sponzorují, jiné nabízejí stáže, přednášky či praxe. „Úroveň školství ale podle firem klesá, absolventům chybí základní znalosti, zejména u řemeslných firem, technických oborů. Bohužel ta jejich úroveň se zhoršuje,“ uvedla Svobodová.

Naopak se podle průzkumu firmy nechystají zaměstnávat cizince. Aktuálně cizince nezaměstnává 61 procent malých firem, 64 to ani neplánuje. Vadí jim jazyková bariéra, administrativní náročnost, obávají se také pracovní morálky pracovníků z ciziny, legislativního omezení, kulturní bariéry nebo narušení vztahů na pracovišti.

Jeden ze zástupců firem uvedl, že problém je především v zaměstnávání cizinců z agentury. Těm platí „velké peníze, za které dostávají nespolehlivé lidi,“ uvedl majitel rodinné firmy.

Celkově se ekonomická situace podle většiny rodinných firem zlepšuje a bude v tomto trendu pokračovat. Zůstávají ale opatrné v oblasti investic a dalšího rozvoje. „Velmi si teď rozmýšlí, do čeho a kolik budou investovat. Nyní takzvaně drží pozice,“ komentuje Svobodová.

Předání firmy může mít fatální následky

Součástí průzkumu bylo také téma předávání rodinných firem. Lidé, kteří firmy zakládali krátce po revoluci, už totiž v této době pomalu zvažují odchod z čela rodinného byznysu. Vzhledem k událostem, kterými si ekonomika v uplynulých letech procházela, ale oproti loňsku klesl počet firem, které předání firmy nyní plánují.

„V roce 2022 mělo plán na předání více firem než nyní. Ekonomická situace tuto prioritu odsunula. Řeší, zda mají nástupníka, kolik jich je, jestli vůbec nějaký je, má vzdělání v jiném oboru a tak dále. Předání přitom nemusí být jen v rodině, mohou využít externího manažera,“ uvedla Svobodová s tím, že jde o velmi složitou transakci, která má bez dobré přípravy fatální následky. „Jsou globální průzkumy, které ukazují, že předání nepřežije sedmdesát firem,“ dodala Svobodová.

Nástupníky pak podle průzkumu velmi trápí, že jim sice jsou předávány manažerské odpovědnosti, ale o majetku se často mlčí. „Oni se na to ptát nechtějí, je to velmi citlivá záležitost. Pro mnohé firmy to tak zůstává nezodpovězenou otázkou.

Z průzkumu také vyplynulo, že 48 procent má jednoho zaměstnance, který by v případě, že by se na předání nedohodli v rodině, byl kandidátem na vedení firmy.