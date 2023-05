Firmy tvoří blahobyt, nejde o podporu kapitalistů, míní nový šéf svazu průmyslu

Ve druhém kole volby, kdy proti němu stál někdejší premiér Mirek Topolánek, získal přes dvě třetiny hlasů.

Jak vás napadlo kandidovat na prezidenta Svazu průmyslu a dopravy?

Dlouho jsem věřil, že to bude nějaký Frolík (Zbyněk Frolík, zakladatel společnosti Linet, pozn. red.), někdo z našich úspěšných podnikatelů, jako tomu bylo za první republiky, kdy na tomto postu byl Baťa a podobně. Ale nikdo z nich čas neměl, a když se zveřejnila jména dalších kandidátů, měl jsem obavu, aby to nebyla obdobná volba jako ta politická Zeman-Drahoš.

Čili jste chtěl být ten třetí?

Vložil jsem do toho tu třetí nohu. A ukázalo se, že to byl asi správný krok. Byl jsem v podstatě přesně uprostřed, spojoval jsem to, co chtěli členové obou táborů, protože tato volba byla hodně o filozofii dalšího směřování svazu.