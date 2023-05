Maximálně čtyři procenta, přejí si české firmy úroky od České národní banky

Vysoké úrokové sazby, které prodražují úvěry, komplikují firemní financování necelým osmnácti procentům podniků, částečně jsou dražší úvěry problematické pro 18,5 procenta podniků. Bez komplikací je z tohoto pohledu více než šedesát procent firem, ukázal průzkum. „Současná výše úrokových sazeb financování nekomplikuje, ale je velmi nepříjemná, protože obecně snižuje profitabilitu zakázek nebo výrobků jakékoliv firmy,“ popsal situaci Jaroslav Sopuch ze skupiny SkyLimit.

Naopak vážnou hrozbu představují vysoké úroky pro firmy z oblasti e-commerce, upozornil na dotaz MF DNES Petr Heller, CEO společnosti Retailys. „Fakt, že firmy čelí potížím s refinancováním stávajících dluhů za nových, dražších podmínek, může pro e-commerce znamenat problémy s udržením dostatečného zásobování. Současně také zaznamenáváme úbytek investic do rozšiřování produktové nabídky, a dokonce i její redukci, což je pro koncového zákazníka, který je zvyklý na široký výběr, nežádoucí trend,“ upozornil Heller.

ČNB drží už téměř rok základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Rozumná výše této sazby by přitom podle většiny firem neměla přesáhnout čtyři procenta, a to i při zvážení aktuální výše inflace. Úrok mezi dvěma a čtyřmi procenty považují za rozumný více než dvě pětiny oslovených podnikatelů, takřka jedna pětina je pro úroveň nejvýše dvou procent.

Základní úrokovou sazbu nejvýše na úrovni dvou procent si přejí převážně větší firmy s ročním obratem nad 40 milionů korun. V průzkumu tak odpovědělo 21,4 procenta z nich. V průměru nejpreferovanější variantu, tedy rozmezí 2 až 4 procent upřednostňují naopak převážně menší firmy s obratem do tří milionů ročně (45,7 procenta) a 43,2 procenta firem s obratem v rozmezí 3 až 40 milionů korun ročně.

„Lacinější úvěr sice skutečně může leckteré firmě lokálně vytrhnout trn z paty, ale zakrátko se může dostavit sepse celého těla, a to kvůli stavu celé české ekonomiky, který by se uvolňováním velkého objemu peněz podporujícím inflaci zhoršil,“ upozornil ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Výhodnější euro

Vysoké úroky na českém trhu vedou některé firmy k tomu, aby si za nižší sazbu půjčily v eurech. Většinou tak podle průzkumu činí větší firmy. Podle průzkumu eurových půjček využívá celkem třináct procent firem. U těch s ročním obratem vyšším než 40 milionů korun už je to přitom 41,4 procenta z nich.

„Ke konci roku 2022 byla již celá polovina všech úvěrů v ekonomice v eurech a podíl stále narůstá ve prospěch eura,“ vyčíslil Jan Brázda, partner PwC ČR a expert na financování.

Jednodušší to podle něj mají větší firmy a ty, které mají příjmy v eurech nebo jsou exportně orientované. „Nejdál jsou v tomto ohledu odvětví jako reality, energetika nebo automotive, kde se eurem běžně platí nájmy, komodity nebo dodávky. Podobně na tom jsou i velké infrastrukturní projekty typu rozvodné sítě a privátně financované dálnice a železnice,“ dodal Brázda.

Tvrdě situace dopadá především na malé firmy také podle prezidenta Svazu průmyslu Jana Rafaje. „Kdo nemá přístup k levnějšímu euru, což jsou malé české firmy, tak je znevýhodněný. Nejen kvůli vysokým úrokům, ale zároveň i vlivem silné koruny. Pokud tedy firma exportuje ven, tak je dvojnásobně postižena,“ vysvětlil Rafaj.

Úrokové sazby firemních úvěrů se v posledních letech držely stabilně kolem dvouprocentní, maximálně tříprocentní úrovně. V současnosti však vyskočily v průměru až na necelých devět procent a jsou tak nejvyšší od roku 2004, kdy ČNB začala vývoj sazeb pravidelně monitorovat. „Trh předpokládá, že prakticky po celý letošní rok zůstanou sazby na současných hodnotách,“ očekává Vít Endler, spolumajitel a jednatel crowdfundingové platformy Fingood.

Vysoké úroky jsou problém především pro menší firmy, potvrzuje i Pavla Břečková místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR. „Firma v segmentu malých a středních podniků si stěží sáhne na úvěr pod devět procent. Velká řada firem proto odložila své investiční záměry jak do rozšíření provozu, tak i do inovačních technologií, automatizace či robotizace, protože původně kalkulovaná návratnost se stala utopií,“ míní.

„Jestliže firma středního charakteru na úrocích v průměru zaplatila za rok 600 tisíc, tak nyní je to 1,6 nebo i 1,8 milionu korun, a to je rozdíl, který nelze absorbovat do marže a pochopitelně ani promítnout do cen,“ vyčíslila Břečková.

Evropská centrální banka úrokové sazby postupně zvedá, zatímco ČNB je drží na stálé úrovni. Proto se podle Minčiče dá čekat, že růst počtu eurových úvěrů v české ekonomice bude zpomalovat s tím, jak se bude umazávat rozdíl mezi úroky v Česku v EU.