Haribo stahuje z Lidlu své produkty. Výpadek se dotkne i českého trhu

„Je pravda, že v Lidlu momentálně naše výrobky na pultech nenajdete,“ potvrzuje mluvčí společnosti Haribo a dodává: „Zvýšení cen považujeme za oprávněné na pozadí enormně zvýšených cen za logistiku a suroviny.“

Výpadek produktů Haribo se tak dotkne také českého trhu, jak redakci iDNES.cz potvrdil tiskový mluvčí českého Lidlu.

„V případě výrobků společnosti Haribo je nákup zajišťován německou centrálou Lidl. V tuzemsku tak v okamžiku omezení nákupu nebudou tyto výrobky pro zákazníky dostupné,“ řekl Tomáš Myler.

Zatím není přesně známo, co se s Lidlem a výrobky Haribo stane. Lze však předpokládat, že se sladkosti na pulty vrátí až po splnění podmínek, které si výrobce bonbónů nadiktoval. Jak to ovlivní zákazníky, se teprve uvidí. Do té doby budou muset zákazníci Lidlu přejít k jiným značkám.

Haribu došla trpělivost

Spory o podmínky jsou v oblasti spotřebního zboží běžné. Vysoká inflace však situaci ještě zhoršila. Výrobci se potýkají s velkým nárůstem nákladů. Maloobchodníci se musí vypořádat se spotřebiteli, kteří porovnávají ceny pečlivěji než kdykoli předtím.

K podobnému scénáři došlo již v roce 2020. Německé centrále diskontu Lidl se tehdy nelíbilo, že cena 360gramového balení medvídků se má zvýšit o dvacet centů na 1,29 eura. Na zdražení tak reagoval stažením veškerých výrobků společnosti Haribo ze svých obchodů.

Nyní však Haribo jako první zastavilo dodávky právě kvůli ceně, kterou řetězec neakceptuje. V tomto případě jde jednoznačně o taktický prostředek a Haribo by nemělo ze svých požadavků ustoupit a mít tentokrát výdrž, radí experti.

Haribo za poslední rok výrazně vyrostlo. Poptávka po medvídcích a podobných výrobcích je prý tak velká, že by toto Haribo mohlo prodat ještě více, než bonnská firma vyrábí, dodávají experti.

Také německý řetězec supermarketů Edeka a přední značkoví výrobci se měsíce dohadovali o cenách. Několik korporací již nedodává skupině Edeka – u některých zmrazil objednávky sám prodejce. V této situaci nabývají spory mimořádných rozměrů.

Šéf Edeky Markus Mosa na konci dubna oznámil, že řetězec přišel o dodávky od 17 výrobců a že vyřadil z nabídky zboží od čtyř dodavatelů. Například výrobky skupiny Mars Procter & Gamble, Pepsi, a také části společností Henkel, Schwartau a Unilever.