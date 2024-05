Čína hrozí cly na koňak. V sudech by zůstalo moře nevypité pálenky

Experti v této souvislosti připomínají případ australského vína, na něž Čína zavedla cla ve výši až 218 procent. Vývoz australského vína do Číny, který ještě v roce 2019 dosahoval hodnoty 1,1 miliardy dolarů, se tím prakticky vynuloval.

Ačkoli by opakování situace představovalo až nejhorší možný scénář, analytici už propočítávají, co by podobný přístup znamenal pro velké francouzské výrobce lihovin jako jsou Pernod Ricard či Remy Cointreau.

Čínský trh se totiž na francouzském exportu koňaku podílel loni téměř pětinou. Byl také ziskovější než ostatní.

„Případná nízká cla by se mohla promítnout do cen a způsobit jen relativně malé narušení obchodu, vyšší cla by však mohla poptávce zasadit značnou ránu,“ uvedl pro Reuters Laurence Whyatt, analytik společnosti Barclays.

Remy a Pernod se k tématu odmítly vyjádřit. Jejich akcie však na ohrožení reagovaly na burze poklesem. Oborové sdružení Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) uvedlo, že dopad cel by pocítilo na 4 400 vinařů, stejně jako celá koňaková ekonomika regionu Cognac v jihozápadní Francii.

V roce 2023 zrály ve Francii zhruba dvě miliardy lahví koňaku, z nichž 97 procent bylo určeno pro exportní trhy, ukázaly údaje BNIC. Pokud by podíl Číny zůstal na úrovni přibližně devatenácti procent, znamenalo by to, že nejméně 368 milionu lahví v ohrožení.

„Pokud by vysoká cla zasáhla poptávku, vypořádání se s veškerými zásobami by bylo pro výrobce klíčovým problémem,“ uvedl Whyatt. „Všechen ten koňak jim zůstane ležet ve skladu. Je obtížné si představit, jak tento problém vyřeší,“ řekl analytik.

Prodej na druhém hlavním trhu s koňakem, ve Spojených státech, prudce klesá a ostatní trhy jsou relativně malé, což znamená, že koňak by bylo jen obtížné prodat jinde. „Společnosti by musely snižovat ceny, což poškodí marže a hodnotu značky,“ tvrdí Whyatt.