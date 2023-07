Dobrodružství v Nízkých Tatrách. Třídenní přechod jsme zakončili v lázních

Plán byl jasný. Pojedeme nočním vlakem z Prahy do Donoval. Dobře vyspalé z lůžkového kupé brzy ráno vyrazíme na hřeben, dojdeme do útulny Ďurková, jednu noc přespíme, další den to vezmeme přes Chopok na chatu generála Milana Rastislava Štefánika, něžně přezdívanou Štefánička, a když budeme hodně dobré, ještě si stihneme nalehko vyběhnout na Ďumbier, nejvyšší horu Nízkých Tater (ne, není to známější Chopok – ten za Ďumbierem o dvacet metrů zaostává).

Během chvíle tu zažijete všechny druhy počasí. Sněžení, déšť, mlhu, vichr i chvíle, kdy se mraky rozestoupí a vám se otevřou nádherné výhledy na okolní hory.