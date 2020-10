Po stopách partyzánů. Při přechodu Nízkých Tater jsme si sáhli na dno

Zapomínám na medvědy, zapomínám na všechno kolem a soustředím se, abych se neporoučel do potoka, který mi teče pod nohama. Stoupáme na Kráľovu hoľu a už prvních pár kilometrů z vesničky Telgárt by mým nohám jako ochutnávka pochodu stačilo. Co může být v tom batohu tak těžké?