ZANIKLÉ TRATĚ: Dráha do Německa Vidnavu povznesla, po válce koleje zpustly

Mapa trati z Velké Kraše přes Vidnavu do Nysy

Železnice se na Javornicko dostávala pomalu a těžko. Rakouská společnost místních drah, která v roce 1888 postavila dráhu z Hanušovic do Głuchołaz, známý Slezský Semmering, měla v koncesi podmínku, že musí vybudovat také trať ze stanice Dolní Lipová do Bernartic.

Když o šest let později přebíraly Semmering státní dráhy, odbočná trať pořád neexistovala. První vlaky se po ní rozjely až 2 července 1896. Okamžitě se také začala stavět i krátká trať ze stanice Hukovice, dnešní Velké Kraše, do Vidnavy. Tam byla pravidelná doprava zahájena 6. srpna 1897.

Už o rok později, v roce 1898 požádala městská rada ve Vidnavě zemský úřad v Opavě, aby mohla být železnice prodloužena do Německa, do města Neisse, dnešní Nysy. Jenže jednání se táhla, rozhodnutí padlo až po více než deseti letech. Vidnava se stala jedním z akcionářů společnosti Neisser Kreisbahn, tedy Nyské okresní dráhy, která měla stavbu železnice financovat.

Doprava přes hranice se oficiálně rozjela buď na konci roku 1911 nebo začátkem roku 1912. Oficiální prameny se totiž rozcházejí. Přechodovou stanicí se stala Vidnava, původní nádraží se tak muselo značně rozšířit.

Vlaky z Nysy až do Hukovic (Velké Kraše) zajišťovala německá soukromá společnost Lenz, a to i po první světové válce. Od roku 1923 ovšem německé vlaky zajížděly pouze do Vidnavy, kde museli cestující přesedat a použít služeb ČSD.

Nádražní budova ve Vidnavě před a po rozšíření

Konec ucelené tratě přišel s koncem druhé světové války. V březnu 1945 byl vyhozen do povětří ocelový most přes Vidnávku, který se své obnovy už nikdy nedočkal. Československo i Polsko provozovaly dopravu už jen na svém území. U nás jezdily pravidelné vlaky do Vidnavy do roku 2010, v Polsku do stanice Kałków Łąka do roku 1974.

Zaniklé tratě nebo linie nieczynne?

Pravdou je, že většina zrušené tratě mezi Vidnavou a Nysou vede po polském území. Protože však trať patří do české drážní historie, neskončili jsme s pátráním jen na hranici.

V reportáži vám ukážeme současný stav nádraží ve Vidnavě, kde jsme s hledáním stop po zaniklé tratě začali. Proč až ve Vidnavě? Úsek z Velké Kraše totiž stále nepovažujeme za zaniklý. Alespoň nákladní doprava by na něm prý mohla opět rozjet. Tak uvidíme.

Ukážeme vám také zbytky zničeného mostu přes Vidnávku. Dochovala se aspoň kamenná opěra na pravém břehu této říčky. V Národním archivu se nám dokonce podařilo získat jeho plán.

Plán ocelového mostu přes Vidnávku a jeho zbytky dnes

Zamíříme také do první stanice v Polsku, Kałków Łąka. Uvidíte, jak dnes vypadá staniční budova. Ukážeme vám taky dochované mostní stavby před stanicí Koperniki.

Ostatně celá trať je plná dochovaných mostů. Jeden krásný ocelový si prohlédneme u obce Morów, další, dokonce trojpolový, jen o kousek dál. Ocelový obr se klene nad řekou Biała Głuchołaska.

Mohutný trojpolový ocelový most přes Biału Głuchołasku, GPS: 50.4253647N, 17.3007411E

Ale uvidíte toho mnohem víc. Se Zaniklými tratěmi se třeba dostanete na místo, kde dnes v Polsku končí kolej, která do roku 1945 pokračovala až do Čech.

Trať z Vidnavy do Nysy není na Javornicku jediná zaniklá, další dráha vedla z nedalekých Bernartic do dnešního polského Otmuchówa, kterou jsme samozřejmě prošli také a ukážeme vám ji ještě letos.

