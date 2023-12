VIDEA ROKU: Mašinfíra se letos zaměřil na kratší tratě. Vyhrály ty moravské

Výjimka potvrzuje pravidlo. Sice jsme natáčeli hlavně kratší tratě, ale na prvním místě se umístila ta jediná dálková. Rychlíkem Kladenské dopravní a strojní jsme projeli 195 kilometrů z Kolína přes Tišnov až na brněnské dolní nádraží. Trať, která se začala budovat v roce 1939, navíc vede tunely, kde měli Němci za druhé světové války svoje tajné zbrojní továrny.

Zajímavé je, že tam, kde jsme s nejsledovanějším Mašinfírou skončili, druhý nejsledovanější naopak začíná. Motorovým vozem M262.1002 zvaným Kredenc, který patří Klubu přátel kolejových vozidel, jsme se vypravili z brněnského dolního nádraží do Oslavan. Do této stanice přitom pravidelné osobní vlaky nejezdí od prosince 2016.

Také třetí místo obsadila trať z jižní Moravy, která vede do jednoho z nejmalebnějších koutů v Česku, do Lednicko-valtického areálu. Motorový vůz Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie nás z Břeclavi svezl kolem rozsáhlých rybníků až do centra turistického ráje, do Lednice.

Čtvrtou příčku už obsadila trať v Čechách, s předchozím videem ji ovšem spojuje typ motoráku, kterým jsme jeli. Hurvínek Pardubického spolku historie železniční dopravy nás dovezl z Rosic nad Labem na jih pod Železné hory do Chrastu u Chrudimi, aneb jak říkají místní, k perle východních Čech.

Pětici nejúspěšnějších Mašinfírů roku 2023 završila horská trať údolím Kamenice ze Železného Brodu do železničního srdce Jizerských hor, do Tanvaldu. V bleděmodrém motorovém voze společnosti Arriva jsme zavzpomínali i na tragédii, která se na této trati stala 25. srpna 1990. Při srážce vlaků tehdy zemřelo 14 lidí.

Seriál Na co zírá mašinfíra bude pokračovat i v roce 2024. Přestože máme natočenou velkou porci tratí do zásoby, spousta nám jich zatím uniká. Pořád tedy máme před sebou pěknou řádku kilometrů.