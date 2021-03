Podyjí chrání stát už 30 let. Turisté unikátní kaňon řeky milují i ničí

Podyjí a turisté Návštěvnost Národního parku Podyjí se loni skokově zvedla, sčítadla zaznamenala zhruba půl milionu průchodů, asi o 100 000 více než v roce 2019. Vyšší návštěvnost si ale vybírá daň na přírodě, přibylo odpadků i vyšlapaných ploch, tvrdí mluvčí správy národního parku David Grossmann. Správa národního parku instalovala na různých místech chráněného území v roce 2010 16 sčítacích zařízení. Tehdy zaznamenaly přes 300 000 průchodů. V roce 2019 to bylo téměř 400 000, loni zhruba půl milionu. „Návštěvníci přišli i v obdobích, kdy v národním parku většinou byl už klid. Projevuje se to například na zvýšeném množství odpadků v národním parku,“ uvedl mluvčí. Například v minulých dnech v březnu strážci v národním parku nasbírali desítky pytlů odpadku. A také téměř 100 kilogramů dalšího odpadu, jako jsou skleněné láhve, pneumatiky a podobně. Poslední velký úklid se přitom uskutečnil na podzim. „Na těch nejvytíženějších místech mizí například tráva a zůstávají jen vyšlapané plochy. Přibývá také lidí, kteří nerespektují pravidla pohybu po národním parku a vydávají se mimo značené cesty do nitra klidového území, vjíždějí do národního parku auty nebo dalšími motorovými prostředky, uvedl mluvčí. Nejvytíženějším místem národního parku byla stejně jako v předchozích letech vinice Šobes. Navštívilo ji na 80 000 turistů, meziročně téměř o 20 000 více. V návštěvnosti se vinici Šobes přiblížila Kraví Hora v blízkosti města Znojma (66 000 návštěvníků, o 14 000 více než v roce 2019).