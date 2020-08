Vnady přírody, sport i naleštěná auta. Tajné tipy pro dovolenou na jihu Čech

Vltava a Lužnice

I v těsné blízkosti pamětihodností můžete prožít rodinnou dovolenou, která bude bavit dospělé, puberťáky i malé děti. Podívejme se třeba do jižních Čech.



Nemáme sice moře, ale české léto se točí převážně kolem řek. A to nejen díky vodácké tradici, ale také proto, že se v blízkosti vodních toků lépe snáší horké počasí a nacházejí se tu rozličné zajímavosti.



Například sympatická říčka Lužnice skýtá spoustu krásných zákoutí, bavit vás bude romantická zřícenina hradu Dobronice, visutý Stádlecký řetězový most, který je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v Česku. Nebyl ovšem vždycky zde, v letech 1848–1960 překlenoval Vltavu u Podolska.

Nebo úchvatné panorama Bechyně se zámkem, které se dá pozorovat přímo z monumentální technické památky, kterou je železobetonový obloukový most zvaný Duha z roku 1928. Ten zároveň slouží silniční i železniční dopravě a roku 2014 byl prohlášen národní kulturní památkou.



Vltavu doporučujeme si užít třeba v Hluboké nad Vltavou. Návštěva jednoho z nejkrásnějších zámků u nás určitě stojí za to, ale docela jinou Hlubokou zažijete dole u řeky. Místní to už vědí, ale přespolní by možná ani nepadlo, že doslova pár kroků od historického centra najdou parádní sportovně relaxační areál, kde se dá v pohodě strávit celý den.

Nejen děti se tu „vyblbnou“ v lanovém centru či na boulder stěně, adventure golfu, hřišti pro plážový volejbal, ve Špuntáriu, na nafukovací trampolíně nebo dalších herních a sportovních atrakcích, jež jsou obklopeny spoustou zeleně, která doslova láká k rozbalení deky a vybudování rodinného stanoviště. Půjčit se tu dá všelijaké sportovní náčiní od míče přes paddleboard až po elektrokolo, ale výzvou je i plavba na pětimístném motorovém člunu, který vás přiblíží buď k Českým Budějovicím, nebo na druhou stranu směrem na Purkarec.

Cestou se můžete stavit na spektakulární vyhlídce Baba, nebo si zkusit své opičí schopnosti na nově otevřené ferratě přímo nad Vltavou. Vybavení je k zapůjčení také ve sportovním areálu. Stezka Vltavy spojující po trase řeky České Budějovice a Koloděje nad Lužnicí ovšem nabízí ještě mnohem víc sportovního, turistického i kulturního vyžití.