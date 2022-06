Elektrokolo zamkněte i očipujte, pojistka se hodí pro ta nejdražší

Ten moment zažije každý nový majitel elektrokola: první výlet a první odchod na zámek, koupání nebo do kavárny... Koupili jste drahý zámek, možná máte v kole i čip, ale nejistota se přece jen vkrádá. Najdu tu své kolo, až se vrátím? Bude taková ochrana proti zlodějům dostatečná?

Podle vedoucího prodejny, půjčovny a servisu elektrokol ekolo.cz Jakuba Ditricha existují dvě formy zabezpečení: zámek, nebo hlídací systém a pojistka. „Aby si člověk mohl vlastnictví elektrokola užít, neměl by se bát se od něj vzdálit. Často se v diskuzích dočteme: já mám drahé elektrokolo a nehnu se od něj. Chce to tedy především kvalitní zámky,“ vzkazuje Ditrich.

Mechanický zámek je ideální pro kola s hodnotou kolem 40 až 50 tisíc. Kvalitní kousek by měl zajistit, že nám s drahým elektrokolem nikdo neodjede. „Ovšem když ten zámek někdo překoná a na našem elektrokole odjede, tak už o něm většinou nevíme. Vzhledem k tomu, že elektrokola se dají relativně dobře ukrýt a nemají poznávací značku, je počet vypátraných odcizených elektrokol velmi malý a nedá se na to spoléhat,“ upozorňuje Ditrich. V takovém případě už se můžete s kolem rozloučit.

Odcizené elektrokolo pomohou najít elektronické čipy, které se dají do koupeného kousku nenápadně nainstalovat. Vyplatí se o nich uvažovat u elektrokola s cenovkou 70 tisíc a výše.

„Nainstalují se do kola tak, aby se o nich vůbec nevědělo. Když je kolo ukradeno a uschováno někam do sklepa, tak v momentě, kdy je kolo aktivováno, se probudí hlídací čip a pošle nám informaci do telefonu, kde se elektrokolo nalézá. A máme už několik případů, kdy se skutečně odcizené kolo na základě čipu našlo, funguje to perfektně,“ dodává.

Na drahé kousky pojistku

Drahá kola, jejichž cena se při nákupu pohybovala kolem sta tisíc, už se rozhodně vyplatí pojistit. V České republice aktuálně existují dvě pojistky přímo pro elektrokola. „Nejsou úplně levné, ale obě velmi dobře fungují. Při krádeži elektrokola v jednom případě dostanete kupon na nákup elektrokola, v druhém případě dostanete plnění v plné výši koupeného elektrokola,“ shrnuje Ditrich. Podle něj je pojistka pro případy, kdy chcete elektrokolo bez omezení používat a nechcete se na něj vázat.

„Je ale třeba připomenout, že pojistka funguje v případě, že je kolo zabezpečeno. A taky, že nejsou zcela levné: v porovnání k ceně elektrokola jsou dvakrát až třikrát dražší než pojistky na automobily,“ uzavírá Ditrich.