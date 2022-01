Češi milují elektro cyklistiku čím dál víc. Loni koupili 123 tisíc kol

Stále rostoucí oblíbenost elektrokol potvrdil aktuální dotazníkový průzkum odborného serveru Bike Europe mezi tuzemskými výrobci a prodejci elektrokol. Zájem Čechů roste především v kategorii terénních a cestovních elektrokol. Horská kola tvoří až 62 procent z celkového objemu prodeje.

Češi za elektrokolo průměrně zaplatí 45 až 65 tisíc korun, ale ceny komponent nadále stoupají, takže i letos musí zájemci o elektrokolo počítat s několikaprocentním zdražením.

Nejvíce se u nás prodávají česká elektrokola značky Crussis Electrobikes, která letos vyrobí 56 tisíc kol, a pak také elektrokola MTF hobby řetězce Mountfield.

„Dalšími úspěšnými českými značkami na trhu jsou Leader Fox, Apache, Rock Machine, Superior, Lectron, Lovelec, Pells, Agogs a 4ever,“ shrnul autor dotazníkové studie Jakub Ditrich ze společnosti ekolo.cz s tím, že většina elektrokol má motor značky Bafang, následuje Bosch a Shimano. Na trhu se prosazují také elektropohony značek Brose, Vinka a italské OLI.

Velký zájem Čechů o elektrickou cykloturistiku se odráží i v nárocích na maximální dojezd elektrokol a možnosti dobíjení v průběhu výletu. Většina nových elektrokol už proto nabízí baterie s kapacitou přes 600 Wh a roste i počet nabíjecích stanic ve městech a klíčových turistických destinacích. Například startup Powerbox jich do loňského prosince vybudoval 320.

Popelky městská kola

Stále opomíjená jsou v Česku městská a skládací elektrokola, kterých se loni prodalo jen 11,5 procenta. Částečně proto, že je možné si je ve velkých městech půjčit. Podle Ditricha je to však především vinou přetrvávající minimální podpory cyklistiky v českých městech.

„Zatímco v Praze dlouhodobě stagnuje zájem o dopravu na kole mezi jedním a dvěma procenty, dánská Kodaň, která má nižší průměrnou teplotu vzduchu, oznámila, že 62 procent jejích obyvatel nyní dojíždí do práce nebo do školy na kole nebo elektrokole. Což je nárůst oproti roku 2012, kdy město zahájilo plán na zlepšení komfortu cyklistické dopravy, nárůst o 36 procent,“ srovnal Ditrich.

České továrny na elektrokola

Ve velkém roste také výroba a kompletace elektrokol v Česku. „Hlavně vzhledem k zavedení ochranných antidumpingových opatření ze strany EU ve výši až 79 procent se většina kompletace elektrokol v posledních letech přesunula z pevninské Číny do Evropy – a to především do zemí s nižšími náklady na pracovní sílu, včetně České republiky,“ vysvětlil autor dotazníkové studie.

Mezi největší výrobce a exportéry elektrokol a mechanických jízdních kol u nás patří společnosti BPS bike, Bike Fun, Bohemia Bike, 4ever, Totem Bike a také pouze exportně zaměřená německá značka Hermann Hartje. Od letošního února i německý Cube s provozem o velikosti 10 tisíc m² u západočeského Chebu.

Poptávka po elektrokolech v celé Evropské unii loni vyrostla na více než 4,5 milionu kusů. U nás se sestaví asi sedm procent z tohoto objemu.