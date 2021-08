Slast a muka elektrického cyklisty. Uspělo elektrokolo v Krušných horách?

Ten kopec má přezdívku Hnusák. Jeden a čtvrt kilometru dlouhé stoupání v lesích poblíž Cínovce v Krušných horách, průměrný sklon 7,1 %. Vylítl jsem ho za 5:21 minuty a podle oblíbené cyklistické aplikace jsem na tomto úseku teď nejrychlejší. Nezadýchán, nezpocen, v rekordním čase.

Jel jsem na elektrokole. Vyrazil jsem do Krušných hor vyzkoušet, zda pro mě – čtyřicátníka a nadšeného běžného cyklistu – má smysl jezdit na elektrokole. Můžu na něm zažít to, co na klasickém bicyklu?