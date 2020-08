Skvělý cyklovýlet, kde se i dobře vykoupete. Poznejte Kutnou Horu jinak

Vyrazit můžete v podstatě z kteréhokoliv místa v Kutné Hoře, protože místní značení vás nakonec dovede ke všem jejím turistickým magnetům. A jelikož jich je opravdu hodně a občas jsou od sebe vzdáleny i několik kilometrů, jeví se kolo jako ideální dopravní prostředek.

Já začal na hlavním vlakovém nádraží, zaprvé je tu infocentrum, kde vás nasměrují těmi správnými cestami, zadruhé půjčovna kol, včetně doplňků. To pro ty, kteří s sebou nechtějí vláčet svůj vlastní bicykl a vlastně ani auto. Kol tu nemají mnoho, takže se vyplatí si ho dopředu rezervovat. Z nádraží je to k prvnímu z turistických taháků Kutné Hory asi dva kilometry, takže hurá do sedel.

Na nevelkém hřbitově (shodou okolností kousek od továrny Philip Morris) stojí relativně velká, dokonce dvojpodlažní kaple. Hřbitov přitom nebyl vždy tak malý, původně zabíral nějakých 35 000 metrů čtverečních, ale na konci 15. století byl z větší části zrušen a kosti 40 000 zemřelých byly uloženy právě do podzemní kaple.

Většina ostatků patřila nešťastníkům, kteří nepřežili hladomor a morové rány v 1. polovině 14. století, zbytek jsou oběti husitských válek. Podle pověsti poloslepý mnich seskládal z kostí pyramidy, z nichž pravděpodobně podle návrhu geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla v 18. století a řezbáře Františka Rinta v 19. století vznikla naprosto unikátní výzdoba v duchu hesla MEMENTO MORI (pamatuj na smrt), která dodnes láká do Sedlce (součást Kutné Hory) statisíce návštěvníků ročně.

Unikátní kosterní výzdoba MEMENTO MORI ve spodní části kostela

Pravda, podívaná je to sice trošku morbidní, ale při vší úctě k mrtvým je třeba říct, že výzdoba z jejich ostatků má své estetické kouzlo a rozhodně zanechá v každém návštěvníkovi nějaký dojem. Během letních prázdnin je možné navštívit Kostnici i ve večerních hodinách v rámci pravidelné úterní a páteční noční prohlídky. Prostor kaple je osvícen pouze svícemi, atmosféra jindy rušného turistického místa je naplněna pokorou a otázkami nad konečností lidského života.

Chrám sv. Barbory

Od Kostnice jsou to ke katedrále sv. Barbory skoro čtyři kilometry, navíc částečně do kopce, takže kolo přijde rozhodně vhod. Chrám sv. Barbory je asi nejznámější památkou Kutné Hory a ne náhodou byl už před lety zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Pohled na Chrám sv. Barbory

Gotická stavba svědčí o dávném bohatství a slávě Kutné Hory, s její výstavbou bylo započato na konci 14. století. Je zasvěcena panně Barboře, patronce horníků. Původním stavitelem byl syn slavného Petra Parléře Jan, na jehož práci navázalo mnoho dalších, neméně schopných umělců.

Chrám sv. Barbory je vlastně učebnicí architektury. Vedle dominantních gotických tvarů a prvků si můžete v chrámu prohlédnout i několik překrásně propracovaných barokních oltářů a soch, renesanční kazatelnu nebo vitráže ze začátku minulého století.

Uvnitř gotického chrámu sv. Barbory naleznete i překrásné varhany.

Rozhodně nezůstávejte jen dole, ale vyšlápněte si i nahoru na kůr a vnitřní balkóny, takzvané empory. Jsou odtud tu vidět překrásné varhany, k sochám máte mnohem blíž a určitě vás překvapí svou velikostí. Otázka, jak se dostala taková monstra tam nahoru, je rozhodně namístě. A co naplat, pohled shůry do chrámu má přece jen jiné kouzlo než ten odspoda nahoru.

Stříbro, stříbro, stříbro

Další památky jsou u sebe tak hustě nasázeny, že kolo můžete klidně nechat zamčené před katedrálou a chvilku se projít. Významnou stavbou, doslova navazující na chrám sv. Barbory je GASK (Galerie Středočeského kraje). Jedná se o druhou největší galerii v České republice, která ovšem tak trochu mate tělem. Přestože se nachází v překrásné barokní stavbě, její expozice se věnují především umění 20. a 21. století.

Tak tohle kolo vám zapůjčí v kutnohorské půjčovně kol.

Hned pod GASKem narazíte na Muzeum knihtisku, kde si můžete vytisknout svou vlastní pohlednici a prohlédnout si historické tiskařské mašiny, které ještě dnes voní tiskařskou černí. Vznik muzea má trochu bizarní rozměr. Jeho zakladatel se snažil dokázat, že vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg pocházel z Kutné Hory. To se mu sice dokázat nepodařilo, ale zůstalo tu po něm zajímavé muzeum, které Gutenbergův odkaz rozhodně neumenšuje.

Naproti Muzeu knihtisku se nachází další instituce podobného typu, tentokrát České muzeum stříbra. Pro návštěvníky jsou připraveny dva okruhy prohlídek na jejichž absolvování potřebujete alespoň dvě hodiny. Ti odvážnější mohou sestoupit do šachty z 15. století, lze tu prozkoumat středověkou mechanizaci a prohlédnout si hornickou vesnici z 15. století.

Od muzea to směřujte k nejvyšší věži ve městě, která patří kostelu sv. Jakuba a nelze ji přehlédnout. Hned vedle objevíte další klenot kutnohorské architektury – Vlašský dvůr. Dřív tu býval královský palác, ale hlavně královská mincovna, tedy něco jako středověká centrální banka a po 250 let se tu razil pražský groš. Mincovna už sice neexistuje, ale groš si tu můžete vyrazit, dokonce si ho odnést domů i dnes. Ve Vlašském dvoře prohlídku Kutné Hory ukončíme.

Vlašský dvůr – letecký pohled na bývalou centrální mincovnu s královským palácem

Navštívit, vidět a poznat toho můžete mnohem a mnohem víc, ale jen prohlídka výše uvedených památek a institucí zabere kompletně jeden den. Z čehož vyplývá, že na návštěvu Kutné Hory si rezervujte minimálně víkend, pro rozptýlení, případně pro druhý den výletu nabídnu ještě dva zajímavé cyklovýlety do okolí.

K rybníku či na rozhlednu?

Ten první vás odvede z Kutné Hory po červené turistické značce na jih, nejdříve Královskou procházkou kolem města, které díky tomu uvidíte zase z jiné perspektivy, potom podél starých mlýnů a potoka až k Velkému rybníku. Voda je tu krásná, ke koupání vhodná, takže v parném létě víte kam vyrazit. Jen upozorním na to, že cesta sice není dlouhá (cca 10 km), ale je technicky náročnější a je vhodná spíš pro horské kolo.

Velký rybník se nachází asi 10 kilometrů jižně od Kutné Hory.

Druhý výlet vás dovede pro změnu na sever od Kutné Hory a jeho cílem je rozhledna Kaňk. Z města se vydejte po modré a těsně před vrcholem (po cca 5 km) odbočte na žlutou, díky tomu projedete okolo malého opuštěného lomu, kterému věnujte ovšem zvýšenou pozornost. Přes svoji zdánlivou obyčejnost je to jedna z nejvýznamnějších paleontologických lokalit v Čechách.

Předmětem výzkumu a ochrany je zkamenělý útes (vrchol Kaňku byl kdysi ostrov vyčnívající z moře), kde můžete nalézt zkameněliny mlžů a dírkovců. K rozhledně už je to odsud jen pár set metrů, tak vydržte.

Výhled je vzhledem k malé členitosti Polabí opravdu mimořádný. Dá se říct, že je vidět doslova široko daleko. A jako třešničku na dortu můžete navštívit zdejší restauraci, doplnit síly a v klidu zrekapitulovat Cyklotoulky okolo Kutné Hory. Šťastnou cestu.