Vytáhněte kolo na hory. Traily na šumavském špičáku znají hlavně borci

Špičácký bikepark je v provozu už od roku 2006, kdy ještě českému cyklistickému trhu vládla pevná kola, a tak byl Špičák jasně vyhrazeným hřištěm pro bikery s integrálkou a sjezdovými koly.

Jakmile ale začala v Česku „vystrkovat růžky“ celoodpružená kola a slovo trail se stalo nedílnou součástí slovníku každého cyklisty, začal i Špičák postupně svoje tratě zmírňovat a přizpůsobovat širší bikové veřejnosti. Zcela jednoduchý trail ale na Špičáku stále chyběl, a tak býval tento šumavský bikepark vhodný spíš pro zkušenější bikery. Složitost výstavby nového trailu spočívá hlavně v tom, že bikepark leží přímo v Národním parku, takže není možné si v srdci Královského hvozdu jen tak někde „kopnout bagrem“, nicméně po pár letech administrativy se zadařilo a Špičák dal letos vzniknout novému trailu „Forest Bastard“, který má do bikeparku nově přilákat i začínající bikery.

Nový trail vznikl spojením tratí Lucky Bastard a Forest Virgin, což vysvětluje jeho název. Trail naprosto vyhovuje potřebám začátečníků, tedy je krásně vyžehlený a klesá pozvolně, takže na něm nejsou žádné prudké pasáže. Také zatáčky jsou přizpůsobené spíš méně zkušeným jezdcům. Nejde o vysoké klopenky, které dělají problém řadě začátečníků či dětem, ale o mírné jednoduché zatáčky, které jsou klopené jen lehce.

O zpestření trailu se starají hlavně mírné terénní vlny, které se postupně zvětšují tak nenápadně, že si toho jezdec prakticky nevšimne, takže takřka nevědomě posouvá svoje hranice. Jakmile natrénujete terénní boule, systematicky přichází na řadu malé skoky formou lavic, na kterých se můžete odvážit k prvnímu skoku nebo je jen tak přejet.

Nový modrý trail Forest Bastard

Je potřeba zdůraznit, že trail je určený především méně zkušeným bikerům, začátečníkům či dětem, takže i jeho výstavba je přizpůsobená nižší rychlosti. Zkušení bikeři si tedy na tomto trailu mohou odpočinout od vedlejších drncavějších tratí, není to ovšem na to, aby tady letěli „kudlu“. Na to je koneckonců na Špičáku dost jiných pasáží.

Nutno říct, že v tuto chvíli je hotová horní třetina trailu, další úseky se budou postupně dodělávat v průběhu sezony, kompletní trail pak bude hotový spíš až v příštím roce. V tuto chvíli se tedy Forest Bastard napojuje na stávající trať Black Friday, která je sice náročnější, díky relativní vyhlazenosti je ale zvládnutelná i pro méně zkušené bikery, nicméně dětem bych doporučila počkat až na dodělání celého trailu.

Série skoků na trati Black Friday

Trať Black Friday

Black Friday se dá snad označit za takovou ikonickou trať Špičáku, protože je díky své střední náročnosti nejvíce využívanou tratí Špičáku. Trať získala před pár lety trochu vyhlazenější povrch, který nyní de facto převládá. Díky tomu je trať hodně rychlá a za mě hlavně zábavná, protože tu projíždíte například po ultra dlouhé dřevěné klopence, která je ovšem postavená tak pohodově, že jedete po její nejvyšší části ani nevíte jak. Kdo se na tratích bojí dřevěných prvků, tak tato fotogenická dřevěná klopenka je pro první trénink jak dělaná.

Stálicí Špičáku je samozřejmě nejnáročnější trať Struggle, která v rámci Evropského poháru ve sjezdu prověřuje schopnosti těch nejlepších bikerů. Už její velký dřevěný drop na jejím úvodu prakticky oddělí zrno od plev a bikerovi naznačí, zač je toho na „Štrúdlu“ loket. Tato trať není koncipovaná na pomalou jízdu, takže bych se ji nebála označit za jednu z nejnáročnějších bikeparkových tratí u nás, takže na ni vyrazte, jen pokud jste si zcela jisti ve svých bikerských kramflecích.

Černá trať Struggle

Obecně se dá říct, že bikepark Špičák je na překážky jedním z nejpestřejších bikeparků u nás. Najdete tu prakticky všechno – dřevěné lávky, přírodní skoky, wallridy, dropy různých velikostí, jump line, skok přes potok nebo spoustu další větších i menších skoků, které se případně dají vždy bez problémů objet, pokud se na ně člověk necítí. Tratě na Špičáku jsou poměrně dlouhé a po dokončení flow trailu Forest Bastard se dá Špičák bez nadsázky prohlásit za jeden z nejvšestrannějších bikerparků u nás.

Blízkost známých ledovcových jezer nebo „instagramových“ otevřených dveřích na Pancíři dělá ze Špičáku také výletní záležitost, je ovšem potřeba dobře prostudovat trasu, protože ne všude se na kole může a porušení zákazu by vám mohlo trochu provětrat peněženku. Zatímco pěší turisté se mohou nechat vyvézt sedačkovou lanovkou na vrchol Špičák a následně prakticky seběhnout na Čertovo či Černé jezero, cyklisté mají cestu na jezera trochu delší, ale co se týká šumavských scenérií, nijak nestrádají.