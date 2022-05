Povinná výbava na kolo. Zkontrolujte si, jestli máte před dovolenou všechno

Pojďme si připomenout, jakou výbavu nám ukládá zákon. Možná vás i překvapí, protože upřímně, takto vybavená kola na cyklistických stezkách ani na silnicích jen tak neuvidíte.

Jízdní kolo musí být vždy vybaveno přední a zadní brzdou, přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy, oranžovými odrazkami z obou stran obou pedálů a oranžovými či reflexními odrazkami ve výpletu předního, zadního nebo obou kol (odrazka musí být minimálně jedna na každé straně kola).

Podle Tomáše Neřolda, vedoucího samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy, je také důležité dávat pozor na to, aby na kole nebyly žádné ostré hrany (na řídítkách, páčkách brzd apod.). Důvod je prostý, má se tak zabránit dodatečnému zranění cyklisty právě o ostré hrany na kole.

„Povinná ale i doporučená výbava jízdního kola má za cíl zejména zajistit bezpečnost cyklisty, určitě se ji tedy nesnažte nijak obejít. Ohrozíte tím nakonec nejvíce sami sebe, správná výbava na kole vám v mnoha případech může zachránit život,“ tvrdí Neřold.

I tak se dá jezdit. V tomto případě ale ohrožujete nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu.

Besip zároveň připomíná, že za snížené viditelnosti do povinné výbavy jízdního kola přibývají prvky, které zajistí, že cyklista bude pro ostatní stále dostatečně dobře viditelný.

„Do výbavy tak v takovém případě patří navíc ještě přední seřízený bílý světlomet a zadní seřízený červený světlomet, který lze kombinovat s červenou odrazkou. Oba světlomety lze za dobré viditelnosti nahradit bílou, resp. červenou blikačkou. Dále musí být cyklista vybaven zdrojem energie, který bude schopen dodávat světlům energii na svícení minimálně na 1,5 hodiny. Doporučenou výbavou jsou také reflexní prvky na oblečení,“ uvádí vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Podobně jako mají řidiči automobilů povinnost zkontrolovat své vozidlo před každým startem, měli by se stejně zachovat i cyklisté před začátkem projížďky. Důležité je provést základní kontrolu klíčových částí kola a ujistit se, že kola jsou utažená, pedály nejsou uvolněné a neprotáčí se vám řídítka. „Zkontrolujte také správnou výšku sedadla a jeho upevnění, natažení řetězu, funkčnost světel a funkčnost brzd, dříve než se rozjedete v plné rychlosti,“ připomíná Neřold.

Ohleduplnost vám žádný zákon nařídit nemůže, přesto by měla patřit k základní výbavě každého cyklisty a účastníka silničního provozu.

A ještě než opravdu šlápnete do pedálů, ujistěte si, že jste si nezapomněli nasadit helmu. Podle zákona je povinná sice jen pro cyklisty do 18 let, ale život může zachránit i po dosažení plnoletosti. „Vždy je potřeba pamatovat na to, že cyklista je jedním z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a hrozí mu v případě dopravní nehody mnohem vážnější následky než motoristovi,“ varuje Neřold.

Navíc bez přilby na kole riskujete nejen život, ale i výplatu pojistky. Úrazy bez ochrany hlavy jsou totiž podstatně vážnější a s delší dobou rekonvalescence. Chybějící přilba při úrazu může zkrátit i pojistné plnění z úrazového pojištění.