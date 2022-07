Vytáhněte kolo na Kraličák, nabízí nové traily, skoky i relax na vodě

Jak už jsme reportovali v zimě, chloubou Kraličáku je sedačková lanovka Doppelmayr D-Line, která je momentálně nejmodernější lanovkou u nás. Je rychlá, má bublinu a sedadla, že si připadáte, jako když sedíte ve Formuli 1. Právě tato sedačka vás na Kraličáku za pár minut přiblíží na start bikových trailů, za vyhlídkou z rozhledny Stříbrné Twiggy nebo za pěší túrou na Králický Sněžník.

Ještě než se ale ze stříbrnického zázemí, pro nějž jsou charakteristické barevné kontejnery, vydáte lanovkou za dalšími výlety, můžete si nechat rozproudit trochu adrenalinu v krvi na nové bobové dráze, kterou najdete přímo u nástupu lanovky. Sice nepatří mezi nejdelší u nás, i tak se na ní ale projedete dvěma karusely, tedy dvěma otočkami o 360 stupňů.

Sedačková lanovka vás na Kraličáku vyhodí na nejvyšším bodě, tedy na vrcholu Štvanice (866 m). Můžete se však dostat ještě výš, a sice po točitých schodech na vrchol rozhledny Stříbrné Twiggy, která je vysoká 35 metrů. Pokud se vám cestou po 152 schodech zatočí hlava, nabízí se v nejvyšším krytém patře odpočinek na sedacím vaku s naservírovanými výhledy na pohoří Kralického Sněžníku a Jesenickou oblast.

Pohovět se dá na vrcholu Štvanice nejen na rozhledně, ale také v přilehlé kulaté odpočívárně, která tvarově připomíná alpský aprés ski stan. Uvnitř sice neteče Aperol Spritz proudem a z repráku neburácí Helene Fischer, i tak má ale tato místnůstka co do sebe, protože kromě sedacích vaků jsou tu po zdech ještě volně rozmístěné knížky, do kterých se tu zdarma můžete začíst. Odpočívárna je otevřená jen přes den, nocování tu není povolené.

Vrchol Štvanice a rozhledna Stříbrná Twiggy

Rozhledna Stříbrná Twiggy

My jsme se na Kraličák vydali hlavně za poznáním nových trailů. Některé přírodní traily tu vznikly loni v rámci enduro závodů na horském kole, letos k nim parta (Hubleska Crew) vybudovala parádní flowtrail, který je aktuálně precizně vyžehlený a zarovnaný jako podle pravítka!

Kapitolou samotnou o sobě jsou klopené zatáčky na trailu, které jsou krásně vysoké, mají precizní radiusy a dá se do nich naplno opírat. Tím, že je trail ještě čerstvě vybudovaný, jsou zatáčky krásně hladké a podrží vás v téměř jakékoli rychlosti.

Flowtrail zahrnuje i terénní boule, které se musí zkopírovat, nikoli se z nich odrážet, na to tu nejsou určené. Do vzduchu se odrazte až na „lavicích“, které mají na doskok vybudovaný dopad. Drtivá většina skoků je tu poměrně krátká, takže nezkušení je v pohodě doskočí, zkušeným doporučuji si před každým skokem spíš přibrzdit, aby dopad náhodou nepřelétli.

Flowtrail

Flowtrail

Jinak je Flowtrail, navzdory několika vyšším skokům, které se dají de facto přejet, určen středně pokročilým bikerům. Úplným začátečníkům bych ho i přes jeho vyžehlenost nedoporučila, protože je trail poměrně rychlý a vysoké klopenky by mohly začínajícímu bikerovi trochu zatopit. Jakmile ale pochopíte princip klopenek a pumpování na boulích, tak si tuhle trať i s okolními scenériemi rozhodně užijete.

Kdo preferuje spíš přírodní lesní traily, může se tu projet celkem na pěti trasách, které tu vznikly loni v rámci enduro závodů na horských kolech. Mapičku tratí zatím najdete zde, brzy budou traily popsané také na stránkách mujkralicak.cz.

Traily jsou velmi rozmanité, projedete se na nich v kořenovitých pasážích, v kamenitých sekcích i po přírodní hrabance. Tratě jsou převážně středně technicky náročné, a ačkoli jsou příjemně jezdivé, začátečníkům bych je úplně nedoporučila. Naopak ale zkušenější bikeři tu budou ve svém živlu.

Přírodní trasa RZ 2

Přírodní trasa RZ 1

Nejnáročnější trasou je trať označená jako RZ 1, která sice začne pohodovým začátkem na hravé lesní pěšině, pak se ale zalomí do strmého sjezdu s volnými kameny a různě propletenými kořeny. Tato trať je opravdu jen pro technické fajnšmekry. Zbylé traily jsou už jednodušší, i na nich se ovšem najde nějaká ta technická záludnost jako je skok z kamenné zídky nebo přejezd rock garden.

Ani skokani nejsou na Kraličáku ochuzení a pár větších skoků najdou přímo na Flowtrailu na odbočující větvi směrem do Stříbrnic. Pár z nich si skočí i středně pokročilí jezdci, některé jsou ale „vyšší level“ a ocení je spíš už profíci, co mají kolo v ruce.

Koloběžky na Rodinném trailu

Na druhou stranu se na Kraličáku svezou i začátečníci a děti, a to konkrétně na Rodinném trailu, který se vine po lukách nad Hynčicemi. Tento trail je naprosto jednoduchý, mírný a zahrnuje pouze malé terénní vlny. Zatáčky tu prakticky nemají klopený charakter, takže kdo si průjezdem vyšších klopenek ještě není jistý, měl by zamířit přímo sem. Mimochodem tento trail se dá úplně v pohodě projet také na koloběžce. V době naší návštěvy se „v kuloárech proslýchalo“, že by na vrcholu Štvanice měla vzniknout půjčovna koloběžek, za nás ale nechceme zatím nic slibovat, takže prozatím sem vyrazte se svou vlastní koloběžkou a sledujte případně stránky areálu, kde budou o případné novince informovat.

Rodinný trail i Flowtrail končí u rybníku Úžas v Hynčicích, který je takovou oázou areálu Kraličák, protože už z dálky působí až idylickou atmosférou. Posezení na molu nebo travnaté plážičce se tu takřka nedá odolat, navíc se dá relax zpestřit i projížďkou na paddleboardu, který si tu za 180 Kč/hod můžete zapůjčit. Přímo u rybníku najdete i kulatý dřevěný stánek s malým občerstvením. Pivo Keprník stojí 40 Kč, nakládaný hermelín 85 Kč.

Contayner bar

Paddleboard na rybíku Úžas

Koho na vodu moc neužije, může si tu dát malou exkurzi a navštívit lehká opevnění, která tu traily doslova křižují. Pokud uvidíte u řopíku, jak se lidově lehkým opevněním říká, vztyčenou českou vlajku, značí to, že je řopík otevřený a pravděpodobně k němu od milého pána dostanete i odborný výklad zdarma.

Hlavní zázemí areálu Kraličák je stejně jako v zimě situované ve Stříbrnicích a jsou pro něj charakteristické barevné kontejnery. Kromě pokladen a toalet tu najdete také občerstvení v baru „Contayner“, který je originálně umístěný do jednoho z kontejnerů. Určitě tu ochutnejte Staroměstskou máslovou trubičku (25 Kč), na pohled vám bude sice připomínat klasickou kremroli, ale kremrole to není, jasný pane. Čerstvě ji připravují v nedalekém Sterém městě a je výborná!