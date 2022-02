Lyžování bez ztráty času. Na kopci budete dřív, než řeknete Plešivec

Sjezdovky na Plešivci mají společných hned několik věcí. Například to jsou všechno ženské, třeba Hana, Aida, Pavla nebo Renata. A také jsou všechny veskrze široké a velmi hezky přehledné.

Na tyto „plešivecké dámy“ vyváží lyžaře tři sedačkové lanovky a zejména sedačky Pstruží a Modesgrund frčí jak o závod, takže nám pokaždé přijde, že si na lanovce sotva stihneme dát „storíčko“ nebo „selfíčko“ a už jsme nahoře. Ani pracovní telefonát se nevyplatí, protože vás lanovka za pár minut vyplivne na startu sjezdovek, což jistě ocení hlavně lyžaři, co rádi sekají jednu jízdu za druhou.

Už takovým naším rituálem na první jízdu je sjezdovka Hana, která je se svými necelými dvěma kilometry (1 820 m) nejdelší sjezdovkou areálu. Nejvíc se mi na ní líbí její horní pasáž, která je široká a sportovně prudká, takže si hned na úvod pěkně zahřejete svaly.

Dolní modrá pasáž ve stínu je sice stále poměrně svižná, ale spíš jde jen takový dojezd k lanovce, takže většinou po prudším padáčku na Haně přejíždíme na modrou Milenu, kde se dá dobře zužitkovat nabitá rychlost z Hany a na o něco mírnějším sklonu se lyže nechají pěkně postavit na hrany.

Začátek sjezdovky Hana Modrá sjezdovka Milena

Další plešiveckou ženskou je Aida, která začíná trochu zhurta krátkým černým padáčkem, pak ale na příkrosti poleví a srovná se do akurátního červeného sklonu, opět přívětivého pro pokládané oblouky. Aida zůstává v ranním stínu nejdéle ze všech tratí, a tak zatímco horní část Hany bývá odpoledne díky sluníčku už poměrně dost naměklá, Aida nabízí tvrdý a rovný povrch i po poledni.

Vlídnější sjezdovky pro méně zkušené lyžaře na Plešivci najdete v levé části areálu, respektive na modrých a širokých sjezdovkách Renata a Pavla. Nejsou nikterak členité, a tak poskytují dostatečnou přehlednost, která je zejména ze strany začínajících lyžařů tolik žádaná. Zatímco Renata je se svou délkou 450 metrů nejkratší sjezdovkou areálu, kilometr a půl dlouhá Pavla vás nechá si ty pohodové obloučky na modré užít dosyta.

Plešivec z ptačí perspektivy

Dětský lyžařský park je umístěný u nástupního místa v Abertamech, a tak je od hlavního dění trochu odsunutý. Děti a začátečníci tady mají naprostý klid na učení se prvních lyžařských krůčků, navíc prakticky ve svém vlastním areálu.

Díky úctyhodné rozloze 10 000 metrů čtverečních jde o jeden z největších dětských lyžařských parků v České republice. Park je oddělený na dvě zóny, přičemž ta spodní je určená veřejnosti zcela zdarma včetně pojízdného pásu a několika slalomových prvků.

Dětský lyžařský park Dětský lyžařský park

Ta pravá hitparáda začíná ale v horní části, která zahrnuje další tři pojízdné pásy, dětské slalomy z molitanových pohádkových postaviček nebo kuželů, skokánky, bedýnku a celou fůru dalších metodických pomůcek. Co jízda, to jiná pomůcka. Najdete tu i mrkvové pole, na kterém se děti učí na lyžích zašlapovat mrkve, aby je vlk nesežral. Bylo evidentní, že se děti s instruktory dobře bavily.

Pár let jsem si jako instruktorka v lyžařské škole odučila a velmi se mi tu líbil nápad s mírnými kobercovými schůdky, na kterých se děti učily bokem stoupat do kopce. Kdo už děti někdy učil, určitě si vzpomene, jak rády se děti natáčí směrem ke kopci čelem, nikoli bokem, a lyžičky jim pak kloužou ze svahu dolů. Tady ovšem schůdky definují jasný prostor, kam s horní lyžičkou „ťápnout“. Děti tak techniku stoupání do kopce velmi rychle pochopí. S celodenním skipasem máte vstup do parku zdarma, jinak se platí 50 Kč vstup pro děti na celý den.

Pečená krkovice na černém pivě s bílým a knedlíkem v restauraci hotelu Plešivec Drink s názvem Plešivec Rise a jahodový cheesecake v baru U Dostyho

Pauzu na občerstvení si můžete na Plešivci dát v kulatém aprés-ski stanu přímo na sjezdovce Renatě nebo na prosluněné terásce v baru U Dostyho, který nabízí pizzu, dobroty na grilu, klobásu z udírny a výborné dortíky. Tamní cheesecake můžu opravdu vřele doporučit!

Velmi se mi tu líbila i paní barmanka, která mi při objednávání aperolu nabídla, jestli nechci zkusit něco nového a umíchala mi speciální drink Plešivec rise. Jako správná barmanka neprozradila všechny ingredience, nicméně drink chutnal po kokosu a pomeranči, tak si ho schválně někdy na Plešivci U Dostyho zkuste poručit!

Hotel Plešivec na vrcholu Plešivce

Na poctivou českou domácí kuchyni určitě zajděte do restaurace hotelu Plešivec na samém vrcholu Plešivce. Sice si od výstupu lanovky musíte po svých vyšlápnout kousek do kopce, tamní speciality ale za to stojí. Já tu obvykle nedám dopustit na jejich lívanečky s borůvkami a zakysanou smetanou (129 Kč), tentokrát jsem z jídelního lístku vyzkoušela pomalu pečenou krkovici na černém pivě s bílým zelím a knedlíkem (229 Kč). Za mě nešlo nic vytknout, porce je rozhodně víc než dostačující. Na výběr tu je dále ze sedmi dalších hlavních jídel, salátů, polévek, těstovin a také steaků.

Abyste měli druhý den sjezdovky přímo pod nosem, můžete se na vrcholu Plešivec ve stejnojmenném hotelu klidně i ubytovat. Pokojíčky tu představují takové romantické světničky s výhledem na Krušné hory a pobyt se dá rezervovat i s polopenzí.