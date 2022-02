Moderní lyžování v Česku. Na Králickém Sněžníku vládne precizní úprava

Vzdálenost z Prahy: 3 h

Denní skipas dospělí: 820 Kč

Denní skipas děti do 5,9 let: 100 Kč

Denní skipas děti do 14,9 let: 580 Kč

Denní skipas senioři nad 65 let: 580 Kč

Denní vstup Funpark: 200 Kč

Denní lyžování: 8:30 – 15:55

Webové stránky: www.mujkralicak.cz