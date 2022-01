Skoro jako v Alpách. Vyzkoušeli jsme lyžování na nejvyšší hoře Šumavy

Na Velkém Javoru (1 456 m), nejvyšší hoře Šumavy, leží momentálně 40 až 60 centimetrů sněhu a v provozu jsou všechny sjezdovky kromě horního úseku černé sjezdovky Weltcupstrecke a Osthangstrecke.

Alpská atmosféra se tu neprojevuje jen moderními technologiemi v podobě rychlých lanovek a nejlepších roleb, ale také nadstandardně širokými sjezdovkami. A když si tu navíc dáte na kopci curry wurst a slyšíte kolem sebe němčinu, může se vám na chvíli zdát, že jste na pravé alpské lyžovačce. Přitom jste jen dvě hodiny od Prahy.

Plně v provozu je aktuálně červená sjezdovka Böhmerwaldstrecke, která je takovou centrální sjezdovkou Arberu a svými parametry může hravě konkurovat širokým alpským dálnicím. Obsluhuje ji rychlá šestisedačka, takže se můžete oddávat carvingové nirváně a dávat jednu jízdu za druhou. Ani nestihnete na sedačce vychladnout.

Samozřejmě proslulou sjezdovkou na Javoru je černá sjezdovka Weltcupstrecke, na které se jel v minulosti i světový pohár žen v alpském lyžování. Tato sjezdovka ještě čeká na svoje otevření v plné parádě, dá se tu však prozatím sklouznout alespoň na její spodní třetině.

Sjezdovka Böhmerwaldstrecke

Sjezdovky na Javoru jsou převážně severně orientované, takže zejména v lednu bývají ve stínu skoro v celé délce a jsou v dobrém stavu i na odpolední lyžování. Jediný svah, na který i v lednu dosahují sluneční paprsky, je příhodně pojmenovaný Sonnenhang, což je šikovný sportovní slalomák rovněž s vlastní šestisedačkou.

Lyžování na Javoru může být až skoro výkonnostní záležitostí a líbí se tu hlavně sportovcům, kteří vyznávají styl „rychle nahoru, rychle dolu“. Nicméně i na Javoru se dají najít méně náročné sjezdovky pro začínající lyžaře. Jsou jimi Damenstrecke, Familienstrecke a Turnhof, který představuje rozlehlou cvičnou a velmi mírnou pláň. Do nějaké velké rychlosti se vám to tu jen tak nerozjede, na první oblouky je to značka ideál.

Začátek sjezdovky Sonnenhang

Že má lyžování na Velkém Javoru vysokou úroveň, to se všeobecně ví. Málokdo ale ví, proč tomu tak je. Rozhodli jsme se podívat se tomu více na zoubek.

Velký Javor si velmi zakládá na moderní technice a letos tu sjezdovky připravuje nová rolba Pistenbully 600, do které byl nainstalován speciální systém Lidar, jehož úkolem je podrobně mapovat terén pomocí laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. Systém tak vyhodnotí aktuální výšku sněhu ve výseči přímo před rolbou, takže rolbař může rozhrnout sníh právě tam, kam je potřeba, a veškeré údaje vidí přímo před sebou na monitoru.

Všechny tyto údaje se samozřejmě obsluze promítají přímo do počítačů a podle toho tu můžou následně rozjet kanonádu se sněžnými děly Technoalpin, kterých tu mají až na 55 kousků. Pro umístění sněžných děl má Velký Javor až 190 možných míst a podle toho, jaká je na daném místě teplota, vítr nebo výška sněhu, spouští přesně ta děla, která jsou nejvíc potřeba.

A jak je zapínají? Přímo na počítači z tepla kanceláře. Dokonce je i na počítači otočí tak, jak je žádoucí, nicméně je pak ještě fyzicky zkontrolují.

Sněžné dělo Technoalpin, kterých mají na Javoru 55 kusů. Rolba Pistenbully 600

V rámci této miniexkurze jsme se byli podívat i na čerpací stanici, která umí na kopec tlačit vodu v objemu až 160 litrů za sekundu. Pokud by byly ideální klimatické podmínky, je možné s touto celou mašinérií vysněžit kopec už za pět dní. Velký Javor sám o sobě v tomto směru sám rád tvrdí: „Víme, že nejsme velké alpské středisko, ale na poli moderních technologií hrajeme Champions League!“

Velký Javor samozřejmě není jen o upravených sjezdovkách, ale také o celkovém rodinném vyžití, kdy hlavně dětská aréna Kinder ArBärland představuje skoro až lyžařský ráj pro děti. Ty tu mohou využívat až devět pojízdných pásů a množství nejrůznějších metodických pomůcek od nejrůznějších kuželů nebo kroužků až po slalomová zvířata nebo podjezdové branky.

Sjezdovka Böhmerwaldstrecke

Nádech Alp je tu cítit nejen z moderních technologií, ale také z gastronomie. V dřevěných hospůdkách s horským vzezřením si tu můžete objednat například curry wurst, Germknödel nebo typickou rakouskou polévku s obřím játrovým knedlíkem za 5,60 eura (140 Kč). Hlavní jídlo tu pořídíte v pohodě do 10 eur (245 Kč). Radler v půllitru je tu samozřejmost, vyjde na 3,60 eura (90 Kč).

Momentálně platí v Německu stejně jako u nás pravidlo 2G, tedy lyžovat ve skiareálu můžete jen pokud máte certifikát o očkování nebo prodělání covidu. V případě Velkého Javoru procházíte kontrolou certifikátu už na východu z parkoviště, kde zároveň obdržíte čipovou kartu, na kterou si pak následně na pokladně koupíte skipas. Na lanovky, a to i na sedačkové, tu platí povinnost respirátoru FFP2, takže nebylo možné mít pouhý nákrčník.