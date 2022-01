Položte se do oblouku. V Herlíkovicích vám vydrží tratě až do večera

V Herlíkovicích je momentálně v provozu 7 sjezdových tratí ze 12 a v areálu panuje nefalšovaný leden s mrazivými teplotami a dostatkem sněhu. Díky nižší návštěvnosti v lednovém pracovním týdnu se nikde netvořily fronty a v průběhu dne se nijak výrazně neničila sjezdovka.

My jsme lyžovačku začali na kopci Žalý, odkud se spouští černá sjezdovka Sportovní, která zatím čeká na spuštění provozu. Ale červená sjezdovka Rodinná, která je mou nejoblíbenější sjezdovkou v Herlíkovicích, je již plně otevřená.

Zatímco úvod sjezdovky jakoby se nemohl rozhodnout, jestli bude rovnou sjezdovkou nebo odkloněnou strání, další dvě třetiny tratě už jsou baladou pro carvové oblouky.

Na padáčku červené sjezdovky se to sice trochu rozparádí, takže kdo to nechce mrskat, ať si klidně „šoupne“, kdo má ovšem ráno prázdnou sjezdovku a jistotu v nohách, může si klidně rychlost z padáku odvézt do rozlehlé carvovací plošiny, jejíž sklon vám umožní maximální náklony do oblouků. Kdo by chtěl na této carvovací pláni sázet jednu rundu za druhou a oželí horní pasáž Rodinné, může využít přilehlý kotvový vlek ve spodní části sjezdovky.

V provozu je dále sjezdovka Pětistovka, která je poměrně prudká, rychlá a je celý den ve stínu, takže vydrží krásně tvrdá i odpoledne.

Start sjezdovky Pětistovka

Začátečníci nebo méně pokročilí lyžaři můžou zavítat na vedlejší Bubákov, kde najdou nenáročnou modrou sjezdovku. Ta hlavně v horní části představuje spíš jedno velké mírné letiště a na prvotní sžití se s lyžařskými prkýnky je toto místo jak dělané. Zkušení lyžaři tu ocení až spodní část sjezdovky, která se zalomí do poměrně sportovního sklonu. Začátečníci ovšem tuto pasáž můžou vynechat a využít pomu, která začíná kousek nad prudkým úsekem.

Pro malé prcky a jejich první lyžařské krůčky jsou tu připravené hned dva lyžařské parky. Prosluněnější, ale možná o něco hůř dostupný dětský park najdete u výstupu sedačkové lanovky na Bubákově, kde je pro děti k dispozici pojízdný pás, kužely, slalomová zvířata i podjezdové branky.

Dětský lyžařský park Bubákov Dětský park v Herlíkovicích

Trochu méně slunečních paprsků pak zejména v lednu dopadá na další dětský lyžařský park v Herlíkovicích, který však sází na výbornou dostupnost, protože se stačí s ratolestmi jen vykutálet z auta a už jedou na pásu za prvními obloučky. Park se totiž nachází v bezprostřední blízkosti centrálního parkoviště v Herlíkovicích a rovněž disponuje pojízdným pásem, slalomovými zvířaty, podjezdovými brankami a také půjčovnou lyží. Zajímavostí je, že v této školičce si můžete objednat i lyžařskou výuku „pro špuntíky“, která je určená dětem od 1 do 3 let (obvykle je možné do lyžařské školičky přihlásit děti až od 3 let). Ceník lekcí najdete zde.

Protože bylo ráno během naší návštěvy asi minus 10 stupňů, zatoužili jsme poměrně brzy po troše tepla a šli se ohřát do restaurace Herlíkovice u nástupu sedačkové lanovky. Jako loni (a možná i předloni) jsme si tu poručili svíčkovou na smetaně (179 Kč), s jejíž porcí se tu opravdu nešetří. Vybrat si tu můžete i z dalších hlavních jídel, jako jsou plněné bramborové knedlíky (139 Kč), boloňské špagety (139 Kč) nebo moravský vrabec s knedlíkem a zelím (159 Kč). Pro fanoušky rakouského aprés-ski se tu podává i hruškovice s hruštičkou!

Svíčková na smetaně v restauraci Herlíkovice Hruškovice s hruštičkou v restauraci Herlíkovice

Protože teď v lednu na terasu restaurace Herlíkovice jen tak sluníčko nezasvítí, vydali jsme se na opalovačku v lehátku k aprés-ski baru Rondo, který se nachází na začátku sjezdovky Pětistovka. Kolem jedenácté hodiny začnou na posezení u tohoto baru pronikat sluneční paprsky, takže jsme se nenechali dvakrát přemlouvat a uvelebili se tu pěkně s bombardinem v ruce a s výhledem na malebná krkonošská panoramata.

Levnější skipas do Herlíkovic můžete mít díky jejich Snowpassu, „permici“ si koupíte dopředu online za lepší cenu. Na parkovišti tak můžete nohy nacvaknout rovnou do lyží, aniž byste museli zavítat k pokladně.