Špindlerův Mlýn na vlastní hrany. Jak se lyžuje v nejlepším českém středisku

Vzdálenost z Prahy: 2 h

Skipasy zakoupené v den návštěvy na místě na pokladně:

Celodenní skipas dospělý: 1 190 Kč

Senior/Junior: 800 Kč

Děti (6-11 let): 960 Kč

Děti do 6-ti let: zdarma (v doprovodu rodiče)

Skipasy zakoupené dopředu online – flexi ceny:

Celodenní skipas dospělý: cena skipasu závisí na obsazenosti střediska, počasí a dalších externích faktorech. Čím dříve zakoupíte, tím levněji lyžujete.

Webové stránky: www.skiareal.cz