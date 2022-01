Zillertal: jak si v Rakousku užít 550 kilometrů sjezdovek najednou

Může se hodit Informace

Kompletní informace včetně nabídky ubytování najdete na oficiální stránce www.zillertal.at. Aktuálně je do Rakouska pro české občany vstup povolen po očkování, vyžadována je 3. dávka vakcíny nebo PCR test. Aktuální protiepidemická pravidla najdete zde. Ověření skipasu v rámci 2-G pravidla lze provést online zde. Doprava

Z Prahy do Mayrhofenu je to 540 kilometrů, z toho naprostou většinu pojedete po dálnici. Ubytování

Celé údolí nabízí cca 55 tisíc lůžek, 100 % v rodinných hotelích a penzionech. Více info zde. Skipasy

Ideální je zakoupení Zillertal Superskipass, který platí na všechna střediska v údolí. Cena čtyřdenní permanentky je 214 eur (5 285 Kč), mládež 15-18 let 171 eur (4 225 Kč), děti 6-14 let 96,50 eura (2 385 Kč).