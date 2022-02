Přednostní lyžování i večerní sjezd. Ještěd nezklame ani malé lyžaře

Novinkou z předloňska je na Ještědu sjezdovka Nová Skalka, která je dlouhá poctivý kilometr a půl a široká je kolem 40 metrů, takže nabízí dostatek prostoru na vykrajování klidně i obřákových oblouků.

Nová Skalka má červené značení a nabízí příjemný sportovní sklon, který vyzývá lyže k poctivým carvovým obloukům v poměrně svižné rychlosti. Střihnout si tuto sjezdovku v rytmických obloucích vkuse bez zastavení je bez nadsázky výkonnostní záležitost, která se možná neobejde bez propoceného termotrika.

Právě na této sjezdovce jsme se o víkendu zúčastnili tzv. Fresh Tracku, tedy ranního lyžování na manšestru v omezeném počtu lyžařů, které začíná už v 7:30. Do zahájení provozu střediska, tedy do půl deváté, lyžujete prakticky sami, od 8:30 do 9:30 pak můžete využívat přednostní koridor. Vyhnete se tak ranním frontám na lano a můžete dát docela solidní počet jízd na stále dobře upraveném kopci.

Fresh Track vyjde na 990 Kč a cena zahrnuje také bohatou snídani formou švédských stolů v restauraci Můstek, kterou je možné využít od 8:30 do 10:00 hodin. Vybírat můžete z gulášové polévky, pečených fazolí v tomatové omáčce, míchaných vajíček či hemenexu, pečené slaniny, norimberských grilovaných klobásek, minipárečků, šunek, sýrů, zeleniny, ovoce, müsli nebo domácích zákusků. Vybrat si můžete klidně všechno, žádné omezení tu dané není. A tedy u vstupu do restaurace se vám ještě dostane uvítání v podobě sklenky s proseccem.

Fresh Track na Nové Skalce Snídaně v rámci Fresh Tracku

Skipas Frest Track vám platí do 10:30, takže nejpozději do té doby se musíte nechat vyvézt sedačkovou lanovkou na Černý vrch, odkud se v pohodě sklouznete zpátky k parkovišti. Mimochodem v ceně je také parkování.

Na Ještědu se svezete také na černém Slalomáku u skokanských můstků, který je celý den ve stínu, a tak si rovný povrch udrží nejdéle ze všech ještědských tratí. Ultimátní padák je sice přehledný, ale pekelně rychlý, takže staré dobré kristiánky tu jsou zcela na místě.

V provozu je také červená sjezdovka Liberecká a Skalka, po jejíž pravé straně jsou vystavěné snowparkové překážky v podobě různých zábradlíček, rour nebo skoků.

Červená sjezdovka Liberecká

Sjezdovka F10 v době naší návštěvy hostila závody v mogulském lyžování, které mají na Ještědu už dlouhou tradici a historii. Projet se můžete i po sjezdovce Pod lany, na které se dostanete nejblíž k ikonickému ještědskému vysílači. I když se údajně její vršek ponechává jako „freeridový“, my jsme tu o víkendu narazili na poměrně rovnou sjezdovku i s proužky manšestru.

Pro malé děti a začátečníky je na Ještědu připravený dětský lyžařský park přímo u hlavního parkoviště, který je skoro celý den zalitý slunečními paprsky. Děti na mírný široký cvičný svah vyváží na jedné straně pojízdný pás, na druhé lanáček. Mezi nimi jsou pro děti připravené dětské slalomy a také jednoduché překážky, které se u malých lyžařů očividně těšily velké oblibě.

Večerní lyžování na Nové Skalce

Každý den od 18 do 21 hodin probíhá na Ještědu i večerní lyžování, které se odehrává na zmíněné sjezdovce Nová Skalka. Se svou délkou 1,5 kilometru je tak třetí nejdelší sjezdovkou s večerním lyžováním v České republice.

Osvětlení je pak skoro samostatnou kapitolou, protože jednak obdivujete osvětlený Liberec, který vám na startu Nové Skalky prakticky leží u nohou a jednak je trať osvětlená 265 LED svítidly, čímž jde o nejlépe osvětlenou sjezdovku u nás.