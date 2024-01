Skrytá perla východní Afriky. Uganda vám učaruje krajinou i gorilami

Může se hodit Uganda leží v tropickém pásu a celoročně zde panují příjemné teploty okolo 22 stupňů. Nejlepší období pro návštěvu je od června do srpna a od prosince do února, tedy v období sucha. Toto je také ideální období pro pozorování divoké zvěře. Biotop deštných pralesů je standardně velmi vlhký a dešti se člověk ani v období sucha úplně nevyhne. Přímé lety z Prahy nejsou k dispozici. Nejkratší let se společností Emirates s přestupem v Dubaji trvá dvanáct hodin. Nejlevnější jednosměrná letenka v únoru začíná na 12 000 korunách. V létě jsou lety o něco dražší. Jediné mezinárodní letiště v Entebbe je od hlavních národních parků vzdáleno okolo osmi hodin jízdy. Návštěvu Ugandy lze spojit s pobytem v turisticky oblíbené Keni nebo na ostrovech v Indickém oceánu. My jsme po její návštěvě přelétali na Seychely. S Kenya Airways vyjde letenka s jedním přestupem okolo 9 000 korun. Devět dnů v Ugandě bylo dostačujících pro poznáních největších národních parků a pozorování divoké zvěře. Je třeba počítat s dlouhými hodinami strávenými v autě, protože atraktivní místa jsou od sebe vzdálená stovky kilometrů. I proto je lepší cestovat v pohodlí soukromého vozu. Různé cestovní agentury nabízí také minibusy pro skupinové zájezdy, ale v zájmu komfortu je lepší si připlatit za soukromý prostornější vůz s vlastním řidičem, což pak poskytuje i jistou flexibilitu a možnost změny programu. Obvyklé jsou zde jeepy s odklápěcí střechou, ze kterých lze během jízdy v národních parcích pohodlně sledovat divoká zvířata (volný vstup je v mnohých částech parku z bezpečnostních důvodů zakázán). Ceny ubytování se výrazně liší dle kvality. Noc ve slušném tříhvězdičkovém hotelu stojí okolo 3 000 korun. Poblíž NP Kibale se nám osvědčil hotel Mountains of the Moon Hotel s výbornou kuchyní. U jezera Bunyonyi disponuje krásným výhledem a výbornou restaurací Bunyonyi Overland Resort Cottages. Pokud chcete mít záruku čistoty a komfortu, tři hvězdy jsou minimální úroveň, pod kterou se ve většině případů z hygienického hlediska nevyplatí jít. Ceny jídel v restauracích se pohybují okolo 120 korun za hlavní jídlo, za pintu místního piva zaplatíte zhruba 25 korun. Oficiální měnou je ugandský šilink, ale přijímají se i americké dolary vydané po roce 2004. Deset tisíc šilinků rovná se zhruba 60 korunám. Počet restaurací kolem národních parků je značně omezený. Obvykle je jídlo podáváno v ubytovacích zařízeních a jeho kvalita a chuť je, alespoň z naší zkušenosti, výborná. V Ugandě může být extrémně těžké zakoupit jakékoliv cestovní vybavení od opalovacího krému až po sportovní oblečení nebo obuv. Pokud už narazíte na obchod, řeknou si od bílého turisty horentní sumu. Není tajemstvím, že v Ugandě jsou odlišné ceny pro místní a pro turisty. Ideální je tedy vše si přivézt s sebou a nespoléhat se na nákup v zemi. Během našeho pobytu jsme narazili na jediný supermarket s velice limitovanou nabídkou. O důvod víc, proč se během pobytu svěřit do rukou cestovní agentury, která zajistí stravu ve zvolených hotelech a penzionech. Dostatečně v předstihu se poinformujte o požadovaných a doporučených očkováních. Je důrazně doporučováno brát z preventivních důvodů léky proti malárii. V Ugandě se příliš komárů nevyskytuje. Pokud už vás však nějaký štípne, je velmi pravděpodobné, že bude infikovaný.