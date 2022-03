Dáme si snídani a jdeme pitvat, popisuje vědkyně expedici v Ugandě

Jaký je váš nejsilnější zážitek z Ugandy?

Když jsme byli v kempu a okolo nás se pohybovaly snad tři tisíce buvolů. Je ohromující, když člověk vidí zvířata, která si vždy přál vidět a která zná jen z televize. Sloni a buvoli tam žijí v obrovských stádech. Mám i negativní zážitek, když jsme kempovali na jedné hoře v pralese. Bylo to tam nádherné, ale začal foukat vítr a padaly nám větve na hlavy. Měli jsme strach, tak jsme si šli lehnout do výřezů kmenů velkých tropických stromů a tam jsme dělali, že spíme. Moc nám to nešlo.

Hodně nás potrápily mouchy tse-tse. V některých oblastech jich bylo hrozně moc a útočily na auta, bouchaly do oken. Michaela Uhrová vědkyně z Jihočeské univerzity