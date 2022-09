Výlet za tyrkysovými jezery v Alpách. Kalkalpen si užijete i na podzim

Letní měsíce už jsou za námi, ale rakouské Alpy nabízejí trasy vhodné i pro brzké podzimní výlety. Jednou z nich je přechod pohoří Sengsengebirge, části národního parku Kalkalpen neboli Vápencových Alp. Všechno, co budete pro třídenní akci potřebovat, si musíte odnést na zádech. Ale odměna, kterou za to získáte, bude stát za to.