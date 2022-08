Parádní sjezdy i traily. Švýcarský Davos je rájem milovníků horských kol

Singltraily v Davos Klosters jsou směsicí kamenitých, kořenovitých, relativně vyhlazených či lávkových sekcí, v drtivé většině jde ale o horské pěšiny, na které vás tu většinou vyvezou lanovky. A vy se pak můžete nechat unášet jednostopými stezkami v jedné z nejkrásnějších švýcarských scenérií.

Mějte ovšem na paměti, že všechny singltraily tu nemají v zásadě klesající charakter, ale dokážou prozkoušet i vaši fyzičku do kopce. Takovou hlavní cyklistickou výzvou v Davos Klosters je bezesporu tzv. Bahnentour, což je cyklistický okruh v délce 104 kilometrů.

Výškové metry vám pomůžou ušetřit lanovky či pozemní vláček. Díky lanovkám byste Bahnentour mohli zvládnout za pouhý den, rozhodně však nebude čas na ranní vyspávání či dlouhý oběd. Nám první etapa Bahnentour (z osmi) zabrala s focením a pauzami na svačinu skoro celé jedno odpoledne.

První etapa Bahnentour – Chörbschorn



První úsek Bahnentour startuje z Davosu rovnou výjezdem pozemní lanovkou Parsennbahn na vrchol Weissfluhjoch (2 685 m). Dopředu upozorňuji, že značení tu není nijak valné a pokud byste tu stejně jako my očekávali jednu velkou šipku s názvem „Bahnentour“, jste na omylu. Mapka trailů, kterou tu získáte v jakémkoli hotelu, infocentru nebo u pokladny lanovek, je opravdu nutností. Proto se z Weissfluhjoch tak nějak „od oka“ rozjíždíme tím směrem, který nám z mapky přijde odpovídající, a dále nás na Strelapass už navádí turistická značka. Sjezd na Strelapass začíná rovnou zhurta poměrně rychlým rovným sjezdem, kde pořádně prohřejete brzdové destičky. Následně se horský trail zakroutí do několika klopených zatáček a pak už pokračuje pozvolnější milou pěšinkou, která poskytuje dostatek času na kochání se okolními horami. Na Strelapass je potřeba šlápnout do pedálů, nicméně široká cesta mezi kamenitými mrakodrapy je sama o sobě poměrně zábavná.

První etapa Bahnentour Weissfluhjoch-Strelapass

Na Strelapassu se napojíte na trail „Chörbschorn“ číslo 646 a rovnou si tu zamkněte tlumič „celopéra“, protože následuje stoupání až na Chörbschornhütte. Stoupání je zpočátku docela nevinné, místy se však trasa zalomí do výživných stoupání, která vám trochu berou síly.

Trail Chörbschorn v úseku Strelapass – Chörbschornhütte je jednou z nejpanoramatičtějších bikových tras Davosu, přičemž kromě výhledů do údolí a na protější Jakobshorn můžete v jednu chvíli „hodit oko“ i směrem do vedlejší Arosy, kam se dá na kole delším horským trekem také přejet. Od Chörbschhornhütte už si opět otevřete všechny tlumiče, protože vás čeká dlouhý sjezd hravým singletrailem až dolů do údolí.

První etapa Bahnentour Chörbschornhütte-Stafelalp

Na tomto sjezdu se střídají plynulé flow pasáže na bezlesých horských planinách se zatáčkami takřka klopeného charakteru. Jedním z nejhezčích okamžiků celého dne tu pro mě byla jízda po hřebínku, který mi svou okolní scenérií bral dech.

Trail nás svezl až k malé osadě s možností občerstvení v typicky švýcarské dřevěné chatičce Stafelalp, poté následoval poměrně technický lesní úsek s kořenovitými sekcemi až dolů do údolí. Regulérní Bahnentour tu pokračuje dále do Glaris, odkud se bikeři nechávají na druhou etapu vyvézt lanovkou na Rinerhorn, my to v pozdním odpoledni stáčeli ze Stafelalpu směrem k Davosu a dále po cyklostezce až do města.

Parsenn trail

Druhý den jsme se nechali vyvézt opět pozemní lanovkou Parsennbahn na Weissfluhjoch, tentokrát jsme se ovšem na křižovatce vydali na opačnou stranu. Popravdě řečeno jsme měli políčeno na třetí etapu Bahnentour, nicméně u Totalpsee jsme minuli odbočku doprava a následovali jsme bikery, kteří jeli před námi, v domnění, že jedou stejnou trasu jako my. Z Weissfluhjoch jsme tedy sjížděli po trailu s kamenitým podložím a místy se nějaké ty kamínky s námi i sypaly dolů. Nešlo ale o technicky náročný trail, sem tam byla zatáčka pěkně vystavěná tak, aby se do ní dalo opřít, sem tam se našel i nějaký ten skok..

Trail Parsenn č. 332

Na rozdíl od předchozího dne jsme projížděli jen divokou měsíční krajinou. Trail nás svezl až na Parsennhütte, kde jsme se napojili na trail Parsenn č. 332, který nás měl z Parsennhütte dostat směrem k Meierhofertälli (naším cílem bylo jezero Davosersee). Tento úsek vyžadoval trochu šlapání do kopce, ale šlo o stoupání po vyhlazeném singltrailu, a ještě jsme se mohli pokochat nádherným výhledem na jezero Davosersee.

Třetí etapa Bahnentour

Dostali jsme se zpět na původní trasu Bahnentour, která tu pokračuje po turistické pěšině směrem k jezeru Davosersee. Z tohoto bodu už šlo opět o ryze přírodní sjezd, který vytvořila sama příroda a lidská ruka tu místy poopravila nějakou zatáčku, aby nebyla příliš zavřená.

Nutno říct, že ačkoli je tento úsek zařazený v trase Bahnentour, která je prezentovaná téměř jako všeobecná záležitost pro cyklistickou veřejnost, není tato sekce úplně přívětivá pro začátečníky. Sklon je tu zejména v horních pasážích poměrně prudký a občas tu hledáte optimální stopu mezi kameny, případně přes kameny, což je v některých místech při první jízdě hůř čitelné.

Třetí etapa Bahnentour Weissfluhjoch – Meierhofer Täli

Bahnentour pak pokračuje dále přes Wolfgang a Grüenbödeli do Klosters a jde o nejdelší etapu Bahnentour. My jsme tu sjeli až k jezeru Davosersee, díky kterému se dají v Davosu provozovat i různé vodní sporty, jako je windsurfing, plavba na katamaránu a můžete se tu projet i na vodním lyžařském vleku. Nebo se tu můžete vykoupat, aktivnější jedinci si klidně můžou zahrát i beachvolejbal.

Flüela trail

Bahnentour samozřejmě není jediná možnost trailového ježdění, v okolí se nabízí řada dalších jiných trailů. Nás hodně zajímal trail Flüela, který startuje z Flüelapassu a údolím Flüela se v délce kolem 12 kilometrů spouští dolů do Davosu. Na Flüelapass se dá sice vyšlápnout po svých, my tentokrát zvolili autobus. Povětšinou máte dopravu v okolí autobusem nebo vlakem zdarma v rámci resortní karty, ale zrovna na Flüelapass se žádné výhody nevztahují a za člověka s kolem zaplatíte v přepočtu 670 Kč. Nicméně jakmile vystoupíte a spatříte skoro až tyrkysově zbarvené jezero Schottensee, přimhouříte nad prázdnější peněženkou oko.

Trail Flüela č. 1

Trail Flüela tu není nijak označený, takže se vydejte po turistické trase směrem na Tschuggen, která začíná napravo od hlavní cesty. Opět jde o přírodní singltrail, který se tu vine právě tak, jak se přírodě chce, takže kameny jsou místy trochu krkolomně vyskládané a je potřeba trochu uplatnit technický um na kole. První pasáž do Tschuggenu bych proto méně zkušeným bikerům úplně nedoporučila, milovníci endura by však mohli být spokojeni.

Nejtechničtější pasáže budete projíždět krátce nad Tschuggenem, z Tschuggenu už můžeme klidně mluvit o flowtrailu, který se bez výrazných technických sekcí žene úbočím údolí až do Davosu. Mimochodem Flüela je jeden z těch trailů, které nezahrnují stoupání.

Adventure park

Trail Flüela pak končí přímo u Adventure parku, který kombinuje lanový park s bikeparkem. Nenechte se příliš plést slovem bikepark, jde o rozmanitý pumptrack s několika stopami, čtyřmi lavicemi a čtyřmi dortovými skoky. Ovšem na trénink skákání je toto místo jak dělané! Vstup je navíc zdarma.

Adventure park – pumptrack

Lanový park se rozprostírá i dál do lesa a nabízí celkem pět okruhů s opravdu pestrými a nevšedními překážkami, jako například přejezd na síťovém pytli plném molitanových kostek. Vstup pro dospělého včetně zapůjčení materiálu a doprovodu instruktora vyjde na 32 švýcarských franků (830 Kč).

Clavadeleralp

Protože nám třetí den vycházel na neděli, rezervovali jsme si ve známé sýrárně Clavadeleralp brunch, který se tu organizuje právě každou neděli. Sýrárna Clavadeleralp se nachází v horách nedaleko od mezistanice Ischalp na Jakobshornu, kam vás vyveze kabinová lanovka a dále je dobře dostupná jak pěšky, tak i na kole. Koneckonců Clavadeleralp se nachází na bikovém okruhu s totožným názvem Clavadeleralp číslo 334. Brunch na Clavadeleralp může být také příjemnou odměnou za pěší výlet.

Brunch vyjde na 35 švýcarských franků (900 Kč) na jednoho a probíhá formou „nalož si tolik domácích produktů, kolik ti chutná“. Samozřejmě hlavní roli hrají alpské sýry vyrobené přímo v horské sýrárně, dále různé druhy salámů, sušené šunky, špek, domácí máslo a vajíčka. Brunch si můžete vychutnat buď vevnitř, a u toho sledovat výrobu sýrů v přímém přenosu, my však vzhledem k hezkému dni dali přednost terase s výhledem do údolí. Brunch si můžete zarezervovat e-mailem dopředu.

Jakobshorn Technik Trail

Abychom neošidili traily na Jakobshornu, vydali jsme se s kolem i na tento vrchol nad Davosem. Tím neslavnějším trailem odsud je „Alps Epic trail“, který je jako jediný švýcarský trail posvěcen nálepkou „epic“ od instituce IMBA (Internation Mountain Bicycling Assotiation).

Jakobshorn Technik Trail č. 6

Na úvodní a za mě nejkrásnější pasáž Alps Epic Trailu vyváží kabinová lanovka z mezistanice Ischalp, ta se ovšem letos rekonstruuje, a tak se na tento epický trail můžete dostat buď až z údolí Sertigtal, nebo si na jeho úvod vyšlápnout po svých. My si vyšlápli jen pár kilometrů nad mezistanici Ischalp, abychom se dostali na Jakobshorn Technik Trail č. 6. Tento trail se nám nejvíc líbil právě v úseku nad Ischalpem, který byl akorát tak příjemně technický. O výhledech do údolí v okolí Davosu už snad ani psát nemusím.

Druhá část Jakobshorn Technik Trailu z Ischalpu směrem do Davosu je vlastně rychlý vyhlazený flowtrail s vystavěnými klopenými zatáčkami a terénními vlnami. Sem tam se našel i nějaký ten menší skok, hlavní charakteristikou této části trailu je však na rozdíl od jiných umělá výstavba a znatelně vyšší rychlost.

Gotschna Freeride

Pokud se ubytujete přímo v Davosu nebo Klosters, ve většině ubytování obdržíte resortní kartu Premium Card, se kterou máte zdarma autobusy po městě a také vlaky věhlasné Rhétské dráhy na trase Filisur–Davos–Klosters–Küblis. Je trochu škoda, že se jízdné nevztahuje i na kola a je potřeba si za ně připlatit, i tak pro nás ale bylo fajn sjet si trail na Jakobshornu a za cílem trailu rovnou přejet na vlakové nádraží, odkud jsme se svezli typickým červeným švýcarským vláčkem do vedlejšího Klosters vzhůru za další cyklistickou zábavou.

Z Klosters pak kabinková lanovka Gotschnabahn vyváží turisty i bikery na vrchol Gotschnagrat (2 285 m), odkud se dá podniknout výlet jak pěšky, tak na kole na vedlejší kopec Weissflujoch. Pěší turisté mohou dolů do údolí sjet pozemním vláčkem Parsennbahn, bikeři mohou sjet po zmiňované třetí etapě Bahnentour.

Gotschna Freeride č. 931

My jsme vystoupili v mezistanici Gotschaboden (1 779 m) a vrhli se na jedinou bikeparkovou trať v údolí nesoucí označení Gotschna Freeride s číslem 691. Tato trať jako snad jediná nemá přírodní charakter, nejsou na ní žádné kameny ani kořeny, takže je spíše vyhlazená, ovšem podstatný podíl trati tvoří sekce z dřevěných lávek. Najde se tu i pár dřevěných wallridů, dřevných dropů a také lavic. Na rozdíl od předchozích technických trailů si člověk udělá trochu změnu a sveze se svižněji a trochu se odrazí do vzduchu, za mokra by mě ovšem na tuto trať nikdo nedostal, protože na dřevěných lávkách není žádné pletivo. Koneckonců i za sucha se tu vyplatilo jet pomaleji, protože lávková sekce byla poměrně proměnlivá a za horizontem se například náhle točila doleva, takže při vyšší rychlosti by mohly nastat problémy.

Madrisa

Čtvrtým ikonickým vrcholem údolí Davos Klosters je Madrisa, kam vás z Klosters vyveze kabinková lanovka. Madrisa je jedním hlavních důvodů, proč si do Davosu můžete vzít klidně celou rodinku i s malými špunty.

Vodní nádrž na Madrise

Na Madrise je totiž minimálně na jeden celý den zabavíte, a to například ve vodním parku, v zábavním parku s prolézačkami, houpačkami, domečky nebo na obří vyhlídkové věži s tobogány. Starším dětem se tu pak může líbit lezecká stěna, pohodový pěší okruh kolem vodní nádrže nebo dětská zoo s kozičkami a králíky. Kdo má rád chůzi po Kneippově chodníku, budou se mu tu líbit odbočky přímo do vodní nádrže nebo bahenní lázeň pro nohy.

Premium Card

Po léta máme Švýcarsko zakořeněné jako drahou zemi, což s ohledem na jídlo a potraviny nijak nerozporuji, co se týká cen ubytování, tak ty jsou téměř na podobné úrovni jako v jiných vyhlášených alpských destinacích. Skoro v jakémkoli ubytování v Davosu nebo Klosters získáte rezortní kartu Premium Card, v rámci které máte zdarma autobusovou dopravu po městě a také vlaky na trase Küblis–Filisur, takže kdykoli vám dojdou v horách síly, můžete sjet do údolí a vlakem se dostat zpět do Davosu. S Premium Card získáte slevu i na denní tiket na veškeré okolní lanovky kromě Schatzalpu, za kolo pak bývá v lanovkách ještě zpravidla příplatek.

Trail Flüela č. 1

Hlavní výhodou Premium Card je, že se vztahuje také na nejrůznější sportovní a kulturní aktivity v okolí, které máte v rámci karty buď zdarma, nebo za přijatelný poplatek. Například se každé úterý od 14:30 do 17:00 můžete za symbolických pět švýcarských franků (130 Kč) zúčastnit kurzu techniky jízdy na kole, který se koná ve zmíněném Adventure parku. Za stejnou cenu se můžete zúčastnit i organizované vyjížďky na e-biku, túry po hřebenovce na Rinerhornu s průvodcem, za dvojnásobek se můžete zúčastnit úvodního kurzu windsurfingu a za 15 franků (390 Kč) vás zasvětí do wakeboardingu. Veškeré aktivity mají svůj pevně daný čas konkrétní den v týdnu a povětšinou bývá nutná rezervace alespoň jeden den dopředu. Týdenní program najdete zde.

My jsme získali Premium Card v hotelu Meierhof, který se nachází jen pár minut od pozemní lanovky Parsennbahn. Kromě příjemného ubytování jsme ocenili také možnost wellnessu s bazénem a různými druhy saun, gastronomický zážitek jsme si užili v restauraci Jarno, kterou má v rukách šéfkuchař Simone Lipani se zkušenostmi z nejvyšší švýcarské gastronomie. Zážitek z jídla jsme měli doplněný i zážitkem z originálního způsobu servírování.