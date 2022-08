Slovenská pohoda i adrenalin na kolech. Výlet do srdce Štiavnických vrchů

Štiavnické vrchy jsou největším vulkanickým pohořím Slovenska, v minulosti se tu těžilo nerostné bohatství, zejména stříbro a zlato. A tato báňská historie se tu mimo jiné promítla i do množství tzv. tajchů, tedy speciálních vodních nádrží, které byly původně vybudované za účelem získání energetických zdrojů pro těžbu. Dnes se můžete v tajchu klidně vykoupat, projet se na lodičkách nebo na paddleboardu. V okolí najdete dokonce 24 funkčních tajchů a přímo u jednoho z nich se rozprostírá resort Salamandra.

Za pěším nebo cyklistickým výletem se ze Salamandra resortu můžete vydat sedačkovou lanovkou, jejíž dolní stanice je na dohled od tajchu. Lanovka je v létě v provozu od čtvrtka do neděle a vyváží do stanice Horní Roveň, tedy na Veterné sedlo (850 m) na horském hřebínku. Ať už se odtud vydáte kamkoli, budou vás všude doprovázet malebná panoramata zaoblených Štiavnických vrchů. Pěšky se tu dá za zhruba 15 minut vylézt na horu Tanád (939 m) a doslova za pár minut jste na vrcholu Malý Tanád (867 m), který nabídne výhledy na obě strany hřebenu – jak do hor, tak do údolí Banské Štiavnice.

Tento výchozí bod na Veterném sedle nabízí nekonečně mnoho možností, kam se vydat na kratší i delší výlet, ať už pěšky nebo na kole. My odsud podnikli malý okruh na kole přes Banskou Štiavnici, takže jsme se od výstupu sedačkové lanovky vydali dále přírodním singltrailem po bezlesém hřebínku kolem Malého Tanádu na Farárovu Hôrku (849 m).

Z Fararovo Hôrky jsme se svezli po šotolinové cestě přes Horní Roveň rovnou k tajchu Klinger, který údajně patří k nejkrásnějším tajchům v okolí. Samozřejmě i v tomto tajchu se dá vykoupat a příjemně modrozelená barva k tomu úplně vybízela. My jsme ovšem tuto zastávku dali bez koupání, protože naším hlavním cílem byla již zmíněná Banská Štiavnica. Do města je to od Klingeru co by kamenem dohodil.

Hřebenovka z Veterného sedla

Tajch Klinger

Banská Štiavnica nás zaujala především svým historickým centrem. Tato část města je totiž památkovou rezervací, která sdružuje celkem 360 památkových objektů, a tak je centrum zapsané i na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Stojí za to se tu i jen tak projet historickými uličkami nebo po náměstí sv. Trojice, jehož dominantou je barokní morový sloup.

Kromě spousty dalších památek tu najdete také světový unikát, kterým je tzv. Banka lásky, kterou najdete přímo pod náměstím svaté Trojice. Banku lásky představuje historický Marínin dům, který je věnovaný nejdelší milostné básni na světě, kterou napsal romantický spisovatel Andrej Sládkovič svojí lásce Maríně.

Barokní morový sloup na náměstí sv. Trojice v Banské Štiavnici

Trezor v Bance lásky

Zajímavá prohlídka s průvodcem trvá 45 minut a její součástí je trezor lásky, který je jediným na světě. Trezor je zrcadlový a je vytvořený z veršů Maríny, přičemž každému písmenku je přiřazená schránka, do které si můžete uložit kousek vaší lásky v podobě jakéhokoli předmětu, který se do schránky vejde. Uložit si lásku ovšem není jen tak – na jeden rok stojí 50 eur a na doživotí pak 100 eur.

Z Banské Štiavnice jsme se vydali zpátky do kopce na Veterné sedlo a dolů do resortu jsme si jako zpáteční cestu vybrali flowtrail Helligon, který je prozatím jediným trailem v Salamandře. Start trailu se nachází jen pár metrů od výstupu sedačkové lanovky a je značený cedulkou. Na začátku sice trail moc nepřipomíná, nenechte se však zmást vysekaným pruhem ve sjezdovce, protože za pár minutek už stojíte na startu vyhlazeného tobogánu.

Trail Helligon

Flowtrail Helligon splňuje požadavky jednoduchého trailu, tedy je vyhlazený, nejsou na něm žádné kameny ani kořeny. Jediným technickým prvkem jsou klopené zatáčky, které tu ovšem nejsou nijak záludné. Nezkušený biker by se neměl bát občas přibrzdit, protože trail je místy docela puštěný z kopce a na hladkém suchém povrchu se kola rozjedou do solidní rychlosti. Cíl Helligonu je přímo u tajchu. Pokud byste chtěli nahoru víckrát, můžete buď výjezdem po svých nebo sedačkovou lanovkou.

Také samotné zázemí Salamandy nabídne několik dalších aktivit, jako je například tenis, beach volejbal, kruhové trampolíny nebo šlapací čtyřkolky, pro které je tu vytyčená speciální dráha. Čtyřkolky si zapůjčíte přímo u dráhy v půjčovně a k mání jsou jak malé čtyřkolky pro děti do 6 let, tak i velké čtyřkolky pro dospěláky. Zapůjčení na 15 min vyjde na 5 eur za velkou čtyřkolku, 3 eura za malou.

Malé kluky, ale klidně i velké holky tu možná nadchne bagr, který se dá ovládat třemi pákami a simuluje tak práci v regulérním bagru. Můžete ovládat lžíci, nakládat písek a vysypávat ho na jiném místě. No, malé kluky odsud jen tak asi nedostanete. Ačkoli 5 minut stojí 2 eura, tak záleží, kolik mincí máte po kapsách.

Plážička u Horného Hodrušského tajchu před hotelem Salamandra

V půjčovně u lanovky, kde se půjčují čtyřkolky, je možné zapůjčit si i paddleboard a jít si zasportovat přímo na tajch. Nebo se tu dá jen užívat plavání a odpočinek na kamínkové pláži.

Součástí resortu je také čtyřhvězdičkový hotel ukrytý přímo v lesích, přitom jen pár metrů od lanovky a v bezprostřední blízkosti tajchu. Co se týká gastronomie, dohlíží tu na ni špičkový šéfkuchař Robert Hudák, takže i večeře tu může být takovým speciálním gastro zážitkem.

Třešinkou na dortu je tu ovšem Chalet Salamandra, který leží přímo vedle hotelu a dostane vás do kolen svým působivým interiérem vybudovaným v moderním alpském stylu.