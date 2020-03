Nejmenší armáda světa. Nahlédněte pod brnění papežské Švýcarské gardy

Může se hodit Naters

Naters je největší obcí v Horním Wallisu s 10.075 obyvateli. Jeho nejnižším bodem je řeka Rhône (673 m.n.m.) a nejvyšším Aletschhorn (4.195 m.n.m.) - Naters tak má jeden z největších rozdílů v nadmořské výšce ve Švýcarsku. Stará část obce má mnoho historicky cenných budov – mezi nejstarší patří katolický farní kostel sv. Mauricia s kostelní věží z 12. století, věž Ornavasso z třináctého století, fara a kostnice ze šestnáctého století a hrad „uf der Flüe“ z roku 1701. Jak se tam dostat

Cesta autem vede přes Rozvadov, Norimberk, Heilbronn, Basilej, Laussane až do Naters a trvá přibližně deset až jedenáct hodin. Pro jízdu na švýcarských dálnicích potřebujete roční dálniční známku za 40 CHF. Nejrychlejší a nejpohodlnější cesta je letadlem do Curychu nebo Ženevy a pak vlakem. Návštěvní dny muzea gardy

Naterské muzeum je otevřeno pouze od června do října a to jen vždy v sobotu odpoledne od dvou do pěti hodin. Skupiny větší než deset osob mohou muzeum navštívit i mimo tuto dobu po domluvě v turistické kanceláři v Naters (info@brig-simplon.ch). Vstupné

Vstupné pro dospělé činí 15 CHF, pro děti od šesti do osmnácti let

8 CHF, návštěvníci s kartami Brig, Visp a Oberwallis mají slevu. Průvodci jsou bývalí členové Švýcarské gardy, kteří provázejí návštěvníky ve svém volném čase a střídají se. Absolvujete-li prohlídku pokaždé s někým jiným, můžete se od každého z nich dozvědět spoustu jeho osobních zkušeností. Garda má vlastní víno

Pouze v muzeu si můžete zakoupit víno s etiketou Švýcarské vatikánské gardy z odrůd Pinot Noir a Heide. Pěstuje se na nejvyšší evropské vinici Visperterminen (1100 m. n. m.) v kantonu Wallis a za láhev dáte dvacet švýcarských franků. Gardistům do Vatikánu se ale toto víno nedodává.